Dzisiaj mija ważny termin dla podatników. To ostatni moment na złożenie PIT

28 lutego kończy się czas na złożenie jednego z formularzy podatkowych w urzędzie skarbowym. Obowiązek dotyczy osób uzyskujących przychody z najmu prywatnego oraz przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Poniedziałek (28 lutego) jest ostatnim dniem na złożenie PIT-28. Formularz podatkowy składają m.in. przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczenie PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz osoby, które otrzymują przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego).

Na podstawie przepisów podatkowych obowiązek złożenia PIT-28 dotyczy osób, które uzyskują przychody z następujących źródeł:

z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna),

z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu,

w ramach rolniczego handlu detalicznego.

PIT-28 można złożyć elektronicznie za pośrednictwem rządowej usługi "Twój e-PIT". Nie wszyscy podatnicy skorzystają z tej opcji, ponieważ "Twój e-PIT" nie pozwala na rozliczenie przychodów z działalności gospodarczej. Alternatywną opcją jest skorzystanie z bezpłatnych komercyjnych programów do rozliczeń PIT lub dostarczenie PIT-28 w formie papierowej do właściwego urzędu skarbowego. Podatnicy mają na to czas do 28 lutego 2022 r.

DF