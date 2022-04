Podatek od najbogatszych. Kończy się czas na zapłacenie daniny solidarnościowej

fot. fran_kie / / Shutterstock

Danina solidarnościowa w rzeczywistości jest trzecim progiem podatkowym w Polsce. Tzw. podatek od najbogatszych zapłacą osoby, których roczne dochody przekraczają 1 mln zł. Zobowiązanie publicznoprawne należy uregulować w terminie takim samym jak rozliczenie PIT, czyli nie zostało już wiele czasu.



Danina solidarnościowa obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2019 r. i dotyczy osób fizycznych zarabiających powyżej 1 mln zł rocznie. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad tę sumę. Nie wszystkie dochody zaliczają się do podstawy daniny solidarnościowej. Wyjaśniamy, kto i w jakim terminie musi uregulować „podatek od najbogatszych”.

Danina solidarnościowa

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na określonych zasadach. W praktyce oznacza to, że do zapłaty daniny solidarnościowej obowiązane są wyłączenie te osoby fizyczne, u których taka nadwyżka wystąpiła. Dochody, które obejmuje zobowiązanie publiczno-prawne to:

dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich),

dochody z niektórych zysków kapitałowych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających),

pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających),

dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej,

, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg.

W przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej, od których należny podatek oblicza się w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A lub w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 z wyłączeniem dochodów, do których zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT).

Dla dochodów z niektórych zysków kapitałowych należny podatek oblicza się według stawki 19 proc. w rocznym zeznaniu PIT-38 (art. 30b ustawy PIT). Natomiast dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg, od których należny podatek oblicza się według stawki 19 proc. w zeznaniu PIT-36L; art. 30f ustawy PIT, dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, od których należny podatek oblicza się według stawki 19% w zeznaniu PIT-CFC (art. 30c ustawy PIT).

Przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się innych odliczeń niż składki na ubezpieczenia społeczne, np. o odliczenia z tytułu przekazanych darowizn, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi B+R czy strat z lat ubiegłych.

Dochody nieobjęte daniną solidarnościową

Danina solidarnościowa nie obejmuje wszystkich rodzajów dochodów. Ustawodawca przewidział kilka wyłączeń, od których nie trzeba płacić tzw. podatku od najbogatszych. Należą do nich m.in.:

przychody z najmu lub dzierżawy, jeśli są one opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

dochody ze sprzedaży nieruchomości (poza działalnością gospodarcza),

dochody pasywne, odsetki od pożyczek czy od obligacji lub z tytułu dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Warto pamiętać, że przy ustalaniu podstawy obliczania daniny solidarnościowej to w przypadku małżonków, niezależnie od sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT-36 lub w PIT-37, uwzględnia się wyłącznie swoje dochody. W praktyce oznacza to, że dochodów jednego małżonka nie łączy się z dochodami drugiego z małżonków, ani nie dzieli się ich na pół.

Wysokość daniny solidarnościowej

Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4 proc. od nadwyżki dochodów przekraczających kwotę 1 mln zł w ciągu danego roku. W praktyce podatnik oprócz standardowego podatku dochodowego zapłaci dodatkowo daninę solidarnościową.

Podatek solidarnościowy - do kiedy?

Daninę solidarnościową należy zapłacić do 30 kwietnia 2022 r. W tym roku termin ten został przedłużony do 2 maja 2022 r., ponieważ ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę. W takiej sytuacji zgodnie z przepisami prawa czas na uregulowanie zobowiązań z fiskusem jest dłuższy. W tym samym terminie podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości daniny solidarnościowej - DSF-1.

