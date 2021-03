Resort finansów nie przygotował druków PIT na czas

fot. Kite_rin / Shutterstock

Przedsiębiorcy wciąż nie mogą skorzystać z formularza PIT online. Resort finansów nie zdążył przygotować na czas deklaracji dla osób m.in. prowadzących własny biznes i rozliczających się według skali podatkowej.

Resort finansów początkowo informował, że e-deklaracje dla przedsiębiorców będą gotowe na przełomie lutego i marca. Jednak 5 marca ministerstwo zapowiedziało, że planuje udostępnić druki PIT-36 na podatki.gov.pl oraz w aplikacji e-Deklaracje w pierwszej połowie marca. Jednocześnie zapewnia, że PIT-y przedsiębiorców będą rozliczane w pierwszej kolejności przez urzędy skarbowe.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że w usłudze "Twój e-PIT" pojawią się niepełne formularze. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą zobligowane do samodzielnego uzupełnienia deklaracji.

Osoby prowadzące własny biznes, które nie chcą czekać na możliwość rozliczenia elektronicznego, mogą wypełnić formularz PIT za 2020 r. tradycyjnie. Minusem wysłania papierowej deklaracji jest długość oczekiwania na zwrot podatku – do trzech miesięcy, natomiast zwrot dla druków rozliczanych online wynosi do 45 dni. Wybrani podatnicy mogą dostać zwrot do 30 dni.

PIT-36 i PIT-36L – do kiedy złożyć?

Druk PIT-36 wypełniają przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, korzystając ze skali podatkowej (17 proc., po przekroczeniu progu 32 proc.). Formularz PIT-36 wypełniają także podatnicy, którzy uzyskali przychody za granicą lub mają przychody z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej, które nie są objęte obowiązkiem odprowadzania zaliczek. Druk PIT-36 wypełniają osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, korzystają z kredytu podatkowego oraz uzyskują przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów. PIT-36 należy rozliczyć do 30 kwietnia 2021 r.

Z formularza PIT-36L korzystają przedsiębiorcy oraz podatnicy prowadzący specjalne działy produkcji rolnej, którzy wybrali podatek liniowy jako sposób rozliczenia się z państwem. Termin na rozliczenie PIT-36L mija 30 kwietnia 2021 r.

