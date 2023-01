PIT-2 a zaliczki na podatek i kwota wolna. MF radzi: to da wyższą pensję na rękę

Blisko 1/4 pensji trafi w ręce państwa. Od tego nie uciekniesz

Co miesiąc z minimalnej pensji do państwowej kasy odprowadzane jest ok. 23 proc. Więcej pieniędzy odliczane jest w ramach danin publicznych dla pracowników zarabiających w granicach średniej krajowej. Policzyliśmy, jaki procent miesięcznego wynagrodzenia trafia do budżetu państwa w ramach obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego.