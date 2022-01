"Polski ład". Kolejny problem z PIT-2, tym razem chodzi przychody z najmu

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

"Polski ład" z kolejną dziurą. Nowy problem dotyczy oświadczeń PIT-2 dla osób, które osiągają przychody z tytułu najmu i jednocześnie są zatrudnione na umowie o pracę. Zmieniony przez Ministerstwo Finansów wzór PIT-2 nie uwzględnia przepisów przejściowych.

Jak bumerang powraca temat dotyczący składania (lub nieskładania) druku PIT-2. Formularz powinien być dostarczony do pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia liczonego w ramach nowych przepisów podatkowych, czyli "Polskiego ładu". Oświadczenie PIT-2 składają osoby zatrudnione na umowie o pracę. Na podstawie PIT-2 pracodawca może pomniejszać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy o 425 zł, czyli proporcjonalnie o 1/12 tzw. kwoty wolnej.

PIT-2 a najem

Nowy problem z "Polskim ładem" dotyczy osób, które są zatrudnione na umowę o pracę oraz otrzymują dodatkowe przychody z tytułu najmu i opodatkowują je, korzystając ze skali podatkowej. 2022 r. to ostatni okres, w którym podatnicy osiągający dochody z najmu mogą skorzystać z opodatkowania według skali podatkowej (na zasadach ogólnych). Od 1 stycznia 2023 r. przychody z najmu prywatnego będzie można rozliczać wyłącznie za pomocą ryczałtu.

W ostatnim czasie resort finansów zmienił wzór oświadczenia PIT-2. W nowej wersji umieszczone zostały zapisy, które odwołują się do nieistniejących przepisów. Z powodu zmiany przez Ministerstwo Finansów wzoru PIT-2 pojawiają się wątpliwości, czy pracownik powinien w takiej sytuacji złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy.

"Mimo że treść oświadczenia odwołuje się to nieistniejących przepisów, to musi być stosowana. Pracownik składając PIT-2, oświadcza, że nie osiąga dochodów z najmu lub dzierżawy opodatkowanych skalą podatkową. Dlatego osoby, które jeszcze w 2022 r. opodatkowują najem prywatny na zasadach ogólnych nie powinny składać oświadczenia PIT-2 u swojego pracodawcy. W innym wypadku ich oświadczenie byłoby nieprawdziwe. Jest to bardzo kłopotliwe po podwyższeniu kwoty wolnej do 425 zł miesięcznie, szczególnie dla osób, które z najmu osiągają niskie dochody, ponieważ nie wynajmują mieszkania, tylko pomieszczenie gospodarcze, garaż" – komentuje księgowa z jednego z biur rachunkowych w województwie śląskim.

"Pokusiłabym się o opinię, że jeśli pracownik nie będzie korzystał z kwoty wolnej z najmu prywatnego i złoży pracodawcy oświadczenie PIT-2 to "nie uszczupli" podatku i nie powinny mu grozić sankcje. Niestety już niczego nie możemy być pewni i mimo że do tej pory urzędy skarbowe nie karały za takie postępowanie, to wytyczne dla urzędników mogły się zmienić" – dodaje.

Najem prywatny a ryczałt

Przepisy "Polskiego ładu" od przyszłego roku likwidują możliwość wyboru formy opodatkowania dla osób osiągających przychody z najmu prywatnego. Jak podkreśla księgowa ze śląskiego biura rachunkowego: "W sytuacji gdy osoba otrzymująca przychody z najmu nie ponosi kosztów z tego tytułu, które może rozliczyć w ramach opodatkowania według skali podatkowej, to może przejść już w tym roku na ryczałt". Formę opodatkowania można zmienić do 20 lutego 2022 r.

PIT-2 – druk 2022

Oświadczenie PIT-2 pracownicy składają przed pierwszą wypłatą pensji w danym roku podatkowym w swoim zakładzie pracy. Podpisanie formularza PIT-2 oznacza, że osoba zatrudniona stwierdza, iż:

nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3,

nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Na podstawie PIT-2 pracodawca przy naliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy ma prawo pomniejszyć jego wartość o tzw. kwotę wolną w proporcjonalnym stopniu. Przepisy "Polskiego ładu" podwyższyły dotychczas obowiązującą kwotę zmniejszającą podatek do 5100 zł w ciągu roku. Miesięcznie od zaliczki na PIT można odliczyć 425 zł - czyli 1/12 kwoty.

DF