PIE: wojna spowolni wzrost gospodarczy w Polsce

Wojna nasili niedobór kadr w IT

Rosyjska napaść na Ukrainę wywoła wielkie przetasowanie na rynku usług IT w naszym regionie. Zachodnie firmy, wycofując się z Rosji i Białorusi, kierują się teraz m.in. do Polski. Wzrośnie więc popyt na deficytowych już specjalistów IT - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita".