PIE: spowolnienie gospodarcze, jak dotychczas, nie prowadzi do bankructw

Spowolnienie gospodarcze jak dotychczas nie prowadzi do bankructw. Liczba nowych podmiotów znacząco przekracza liczbę zamykanych firm - zauważa we wtorkowym komunikacie Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, z rejestru REGON we wrześniu wyrejestrowano 16.636 firm; o 13,7 proc. więcej mdm. Jednocześnie we wrześniu zarejestrowano 35.558 firm, o 9,6 proc. więcej mdm. Z kolei liczba firm z zawieszoną działalnością wzrosła o 1,2 proc. mdm do 626.668.

"To kolejno o 14 proc. i 23 proc. więcej niż we wrześniu ubiegłego roku. Obserwujemy obecnie mniejszą liczbę zamykanych działalności w budownictwie i handlu. Najbardziej zagrożone na bankructwo są firmy przemysłowe, które w największym stopniu odczuwają skutki obserwowanego spowolnienia gospodarczego" - wskazuje PIE.

PIE zwraca uwagę, że kolejny miesiąc z rzędu rośnie liczba podmiotów zawieszanych działalności gospodarczych – na koniec września odnotowano wzrost względem poprzedniego miesiąca o 9 tys. To o 14 proc. więcej niż w analogicznego okresu rok wcześniej.

Według PIE, w kolejnych miesiącach liczba zawieszających działalność będzie się zwiększać, na co z jednej strony wpływać będzie czynnik sezonowy jak również obserwowane spowolnienie gospodarcze.

Jak podaje PIE, rośnie liczba podmiotów otwierających działalność gospodarczych, w trzecim kwartale wzrost sięgnął 10 proc. Według instytutu to efekt wzrostu liczby osób decydujących się na założenie działalności informatycznej oraz wzrostu liczby działalności usługowych, co jest efektem zamieniania etatów na działalność gospodarczą oraz zatrudniania cudzoziemców.(PAP)

