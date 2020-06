PIE: spadną dochody Polaków, wzrosną oszczędności

Pierwsze banki wprowadzają „ujemne oprocentowanie” oszczędności

Obniżki stóp procentowych przez RPP zredukowały oprocentowanie wielu depozytów w bankach niemal do zera. Co więcej, kilka instytucji zdecydowało się wprowadzić opłaty za trzymanie oszczędności na rachunkach. W praktyce oznacza to, że klient deponujący oszczędności na takim rachunku może narazić się na straty.