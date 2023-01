PIE: firmy coraz gorzej oceniają swoją kondycję finansową

Deweloperzy o planach walki rządu z "patodeweloperką". "Ceny mieszkań mogą wzrosnąć"

Zwiększenie z 4 do 6 m minimalnej odległości bloków mieszkalnych od granic działki, może odbić się negatywnie na liczbie oferowanych mieszkań, co z kolei doprowadzi do wzrostu ich cen - ocenia Polski Związek Firm Deweloperskich komentując propozycje resortu rozwoju m.in. w tej sprawie.