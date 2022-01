PIE: do lipca stopa procentowa w Polsce wzrośnie do 3,5 proc.

fot. ADragan / / Shutterstock

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego prognozują we wtorkowym raporcie, że do lipca RPP podniesie główną stopę procentową do 3,5 proc. Ich zdaniem, wyzwaniem dla polskiej polityki monetarnej w 2022 r. będzie ustabilizowanie kursu walutowego, żeby nie doszło do ograniczenia inwestycji.

"Spodziewamy się, że decyzja URE (o podwyżkach taryf na prąd i gaz - PAP) wpłynie na docelowy poziom stóp procentowych w Polsce. Prognozujemy, że Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopę referencyjną do poziomu 3,5 proc. w lipcu 2022 r. (...) Chociaż teoretycznie banki centralne nie powinny reagować podwyżkami stóp na szoki surowcowe, to jednak w obecnych warunkach istotnym argumentem będą rosnące oczekiwania inflacyjne" - napisano.

"Wyzwaniem dla polskiej polityki monetarnej w 2022 r. będzie ustabilizowanie kursu walutowego. Osłabienie złotego może doprowadzić do ograniczenia inwestycji – znaczna część importu to dobra kapitałowe, wykorzystywane do powiększenia zdolności produkcyjnych. Dane NBP wskazują, że kurs walutowy jest obecnie blisko historycznej granicy opłacalności" - dodano.

RPP we wtorek zbiera się na pierwszym w 2022 r. posiedzeniu. Rynek spodziewa się czwartej z rzędu podwyżki stóp procentowych - o 50 pb, co oznaczałoby stopę referencyjną na poziomie 2,25 proc. (PAP Biznes)

