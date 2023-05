PIE: Spowolnienie gospodarcze najmocniej dotyka sektor budowlany i branżę rynku nieruchomości

PODCAST Budowa domu w pigułce. Ile kosztuje oraz co zrobić, by obniżyć przyszłe rachunki? Goście "PB do słuchania" opowiadają o tym, z jakimi utrudnieniami muszą się dziś mierzyć osoby planujące budowę domu, ile kosztuje taka inwestycja i w jakie innowacje warto wyposażyć budynek, by obniżyć comiesięczne rachunki.