PGNiG złożył do UOKiK zgłoszenie zamiaru koncentracji z PKN Orlen

/ FORUM

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dokonało zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji polegającej na połączeniu PGNiG i PKN Orlen w ramach tego procesu - podał gazowy koncern w komunikacie prasowym. W maju PKN Orlen złożył analogiczny wniosek.

"W związku z materializacją obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji przez łączących się przedsiębiorców, który wynika z przepisów obowiązującej ustawy, PGNiG zgłosił zamiar dokonania przedmiotowej koncentracji jako drugi uczestnik. Wniosek złożony przez PKN Orlen i wniosek PGNiG dotyczą tej samej koncentracji" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGNiG Paweł Majewski.

"Zgłoszenie PGNiG nie prowadzi do zmiany przedmiotu postępowania zainicjowanego przez PKN Orlen, bowiem jest nim niezmiennie zgłoszenie zamiaru koncentracji pomiędzy PKN Orlen a PGNiG. Działamy zgodnie z zawartymi umowami, realizując intencje naszego wiodącego akcjonariusza, czyli Skarbu Państwa. Postępujemy tak, by ten proces mógł zostać przeprowadzony sprawnie i przy uwzględnieniu jednego z podstawowych celów, jakim jest zapewnienie niezakłóconej ciągłości działalności prowadzonej przez PGNiG, zarówno w trakcie procesu zmierzającego finalnie do połączenia spółek, jak również po dacie połączenia" – dodał.

Skarb Państwa podpisał w maju umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Umowa dotyczy rekomendowanego scenariusza konsolidacji, zgodnie z którym akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami Orlenu.

Jak wówczas podano, połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w tej transakcji, który umożliwi szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia.(PAP Biznes)

epo/ osz/