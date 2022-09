PGNiG zawarł z Equinor umowy na dostawy gazu na najbliższe 10 lat

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

PGNiG zawarł umowy z Grupą Equinor na dostawy gazu od stycznia 2023 r. do stycznia 2033 r. Chodzi o wolumen do 2,4 mld m sześc./r. Dodatkowe ilości paliwa, będą przesłane do Polski gazociągiem Baltic Pipe. Dla Equinor to perspektywa wzmocnienia relacji z Polską - poinformowały spółki w piątek.

"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz spółki z grupy Equinor ASA zawarły umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wydobywanego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dostawy gazu ziemnego będą obejmować okres dziesięciu lat od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2033 roku w wysokości do 2,4 mld m sześc. rocznie" - podał w piątkowym komunikacie PGNiG.

Jak podkreślił, zapewni mu to dodatkowe wolumeny paliwa, które będą przesłane do kraju za pomocą gazociągu Baltic Pipe, łączącego Norweski Szelf Kontynentalny z Polską, poprzez Danię.

"Gazociąg, którego inwestorami są polski Gaz-System duński Energinet, rozpocznie przesył gazu od 1 października 2022 roku" - wskazano w komunikacie.

"Docelowo będzie miał przepustowość około 10 mld m sześc. rocznie, z czego PGNiG zarezerwowało ok. 8 mld m sześc. rocznie. Podstawą wykorzystania rezerwacji ma być wydobycie własne Grupy Kapitałowej PGNiG w Norwegii, które w tym roku wyniesie 3 mld m sześc., a w perspektywie kilku lat może wzrosnąć do 4 mld m sześc. rocznie." - zaznaczyła spółka

"Equinor jest dla GK PGNiG strategicznym partnerem biznesowym, który wpisuje się w politykę dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Podpisane kontrakty na dostawy gazu, który będzie przesyłany gazociągiem Baltic Pipe, to istotne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – powiedziała cytowana w komunikacie prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Zaznaczyła, że wierzy, iż to kolejny krok do dalszego rozwoju współpracy między PGNiG, a Equinor w przyszłości.

"Equinor jest dostawcą energii z wielu źródeł i kluczowym dostawcą gazu do Europy od 45 lat. Bardzo się cieszę, że dzięki umowom na dostawy gazu podpisanym z PGNiG możemy wzmocnić naszą pozycję również jako wiarygodnego partnera dla Polski" - stwierdziła z kolei wiceprezes Equinor ds. marketingu, midstreamu i processingu, Irene Rummelhoff.

Dodała, że Equinor już kooperuje z polskimi firmami przy realizacji projektów morskich elektrowni wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. "Z zadowoleniem oceniamy perspektywę dalszego wzmocnienia naszych relacji z Polską dzięki współpracy z PGNiG - zapewniła.

PGNiG zaznaczyło, że by optymalnie wykorzystać pozostałą część zarezerwowanej przepustowości, podpisało już szereg kontraktów z dostawcami działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. "Umowy zawarte z grupą Equinor są największe pod względem wolumenów" - wskazała spółka.

Przypomniano, że Equinor i PGNiG współpracują już również przy wydobyciu ropy i gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Firmy są partnerami koncesyjnymi na złożach Skarv i Gina Krog.

Na koniec czerwca br. spółka PGNiG UN miała udziały w 62 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym 10 operatorskich. W pierwszej połowie 2022 r. z posiadanych złóż produkcyjnych wydobyła 429 tys. ton ropy naftowej wraz z innymi frakcjami (w przeliczeniu na tonę ekwiwalentu ropy naftowej) i 1,5 mld m sześc. gazu ziemnego.

PGNiG zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem gazu oraz jego sprzedażą na rynku hurtowym. Poprzez spółki zależne PGNiG działa także w obszarze magazynowania, sprzedaży detalicznej i przesyłu gazu, produkcji energii elektrycznej i ciepła. Oferuje wyspecjalizowane usługi geofizyczne oraz wiertnicze i serwisowe.

Grupa Kapitałowa PGNiG działa m.in. w Norwegii, Pakistanie i ZEA, a także zajmuje się sprzedażą gazu ziemnego na rynkach europejskich oraz handlem LNG. PGNiG jest zaangażowane w rozwój alternatywnych paliw gazowych, takich jak biometan i wodór, a także realizuje projekty związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE.

Equinor to międzynarodowa firma multienergetyczna. Portfolio firmy obejmuje ropę naftową i gaz ziemny, źródła odnawialne i rozwiązania niskoemisyjne. Firma, której siedzibą jest norweskie Stavanger, i która jest operatorem na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, jest również obecna w około 30 krajach na całym świecie.

Od 2018 roku Equinor działa w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, gdzie w partnerstwie z Polenergią rozwija morskie projekty wiatrowe o łącznej mocy 3000 MW. W 2021 roku Equinor przejął polską spółkę Wento zajmującą się odnawialnymi źródłami energii z portfelem projektów fotowoltaicznych o mocy 1600 MW.(PAP)

