PGNiG wprowadza limity cen gazu dla ciepłowni

PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen wprowadza nowe rozwiązanie, które w 2023 r. zagwarantuje wytwórcom ciepła gaz po maksymalnej cenie 400 zł za MWh za zamówiony wolumen i pozwoli zmniejszyć rachunki za ogrzewanie dla odbiorców końcowych - podał w czwartek PKN Orlen.

W komunikacie koncernu podkreślono, że "wciąż niestabilny rynek gazu w Europie sprawia, że branża ciepłownicza mierzy się z wysokimi cenami gazu". Jak wyjaśniono, oferta PGNiG Obrót Detaliczny "to rozwiązanie odpowiadające na potrzeby znajdujących się w kryzysie energetycznym przedsiębiorstw branży ciepłowniczej" i "dedykowana jest z uwagi na szczególny charakter tej branży".

"PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen wprowadza do oferty nowe rozwiązanie, które w 2023 r. zagwarantuje wytwórcom ciepła gaz po maksymalnej cenie 400 zł za MWh za zamówiony wolumen i pozwoli zmniejszyć rachunki za ogrzewanie dla odbiorców końcowych" - ogłosił w czwartek PKN Orlen. "PGNiG Obrót Detaliczny zachęca podmioty zainteresowane nowym rozwiązaniem do kontaktu poprzez Biuro Obsługi Klienta lub bezpośrednio ze swoim doradcą biznesowym. By skorzystać z oferty specjalnej wymagane jest podpisanie stosownego porozumienia" - zaznaczył koncern.

PKN Orlen podał, że ciepłownie będące klientami PGNiG Obrót Detaliczny będą mogły skorzystać z oferty w 2023 r. Koncern zaznaczył, że "różnica pomiędzy pierwotnymi warunkami kontraktu a warunkami z oferty specjalnej zostanie rozliczona w kolejnych latach obowiązywania nowego kontraktu, maksymalnie nawet do 2027 r.". Dzięki temu rozwiązaniu, jak przekazano, "przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem ciepła do swoich mieszkańców będą mogły obniżyć ceny ogrzewania dla odbiorców końcowych".

"To jedna z odpowiedzi, dlaczego koncern multienergetyczny może działać sprawniej i z korzyścią dla klienta końcowego. Proponujemy ofertę dla branży ciepłowniczej, by docelowo mogła ona zapewnić odbiorcom końcowym niższe ceny ogrzewania i ochronić ich przed skutkami kryzysu energetycznego, z jakim mamy do czynienia w Polsce i w Europie po inwazji Rosji na Ukrainę" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Jak dodał, Grupa Orlen przekazuje ponadto, zgodnie z ustawą, środki do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, "umożliwiając w ten sposób polskiemu rządowi dofinansowanie ceny gazu dla gospodarstw domowych i klientów wrażliwych do poziomu wynoszącego 200,17 zł za MWh".

Koncern przypomniał, że "podmioty branży ciepłowniczej są niejedyną grupą klientów PGNiG Obrót Detaliczny szczególnie wrażliwych społecznie, którzy w trakcie trwającego kryzysu energetycznego zostali objęci specjalną ochroną przed wysokimi cenami gazu".

"Od 1 stycznia 2022 r., dzięki systemowi ustawowych rekompensat, PGNiG objęło ochroną 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, a także ponad 35 tys. podmiotów społecznie wrażliwych, takich jak szkoły, szpitale, wspólnoty, spółdzielnie, żłobki i wiele innych" - wyliczył PKN Orlen. (PAP)

