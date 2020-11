PGNiG wnioskuje do Gazpromu o obniżenie ceny gazu ziemnego

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export wniosek o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie Kontraktu Jamalskiego - poinformował PGNiG w komunikacie. Celem renegocjacji ma być obniżka ceny gazu.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Jamalskiego nowa cena może wejść w życie trzy lata po wejściu w życie poprzedniej zmiany ceny kontraktowej.

PGNiG wnioskował już o obniżenie ceny kontraktowej od 1 listopada 2017 roku. Zgodnie z postanowieniami kontraktu, raz na trzy lata każda ze stron umowy może zwrócić się o renegocjację warunków cenowych dostaw, jeżeli uzna, że nie odpowiadają one sytuacji rynkowej.

Biorąc pod uwagę, że ewentualna zmiana warunków kontraktu poprzez obniżenie ceny kontraktowej w wyniku renegocjacji, o których rozpoczęciu spółka informowała 1 listopada 2017 r., może wejść w życie z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 2017 r., PGNiG może żądać kolejnej renegocjacji ceny kontraktowej od dnia 1 listopada 2020 r. Złożenie wniosku przez PGNiG rozpoczyna ten proces.

30 marca PGNiG wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Na mocy wyroku trybunału w Sztokholmie nowa cena ma być naliczana od 1 listopada 2014 r. Polski koncern oszacował, że powinien odzyskać od Gazpromu ponad 6 mld zł nadpłaty, i zapowiedział podjęcie kroków w tym kierunku.

30 czerwca rosyjski koncern przekazał PGNiG 1,5 mld USD nadpłaty za gaz, dostarczany po 1 listopada 2014 roku.

Kontrakt jamalski został zawarty 25 września 1996 r. Zgodnie z zapisami kontraktu, strony umowy zobowiązane są do złożenia deklaracji dotyczącej dalszej współpracy po 2022 roku na trzy lata przed przewidzianym zakończeniem jego obowiązywania w dniu 31 grudnia 2022 r.

Zarząd PGNiG, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, przekazał rok temu do PAO Gazprom Export oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego z dniem 31 grudnia 2022 roku.

Umowa długoterminowa pomiędzy PGNiG i Gazpromem przewiduje dostawy ok. 10 mld m sześc. gazu rocznie. Zgodnie z tzw. klauzulą take-or-pay, PGNiG jest zobowiązane do odbioru co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego paliwa rocznie. (PAP Biznes)

