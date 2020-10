PGNiG szacuje EBITDA w III kw. powyżej konsensusu

materiały dla mediów

PGNiG szacuje skonsolidowany wynik EBITDA w trzecim kwartale na 1,33 mld zł wobec 0,8 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 1,18 mld zł.

Według szacunków, skonsolidowane przychody PGNiG spadły w trzecim kwartale do 6,39 mld zł z 7,03 mld zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes wskazywał na przychody na poziomie 6,33 mld zł.

Szacunkowy wynik operacyjny sięgnął 0,59 mld zł. Rok wcześniej było to 0,13 mld zł. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 0,37 mld zł.

Skonsolidowany wynik netto wzrósł do ok. 120 mln zł z ok. 10 mln zł rok wcześniej. Średnia prognoz analityków wskazywała na zysk w wysokości 211 mln zł.

Wynik EBITDA segmentu "Poszukiwanie i Wydobycie" spadł do 0,48 mld zł z 0,68 mld zł rok wcześniej, w tym wynik na odwiertach negatywnych i sejsmice oraz odpis aktualizacyjny skompensowały się. W segmencie "Obrót i Magazynowanie" zysk EBITDA wyniósł 0,63 mld zł wobec straty na poziomie 0,22 mld zł przed rokiem. EBITDA w segmencie dystrybucyjnym spadła do 0,36 mld zł z 0,42 mld zł, a w segmencie wytwarzania zysk wyniósł 0,04 mld zł wobec 0,02 mld zł straty rok wcześniej.

Spółka podała, że na szacunkowe wyniki w segmencie "Poszukiwanie i Wydobycie" miały, m.in. niższe rdr notowania produktów, w tym ropy naftowej oraz gazu, rozwiązanie odpisów aktualizujących majątek w kwocie ok. 45 mln zł oraz wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej o 56 tys. ton (61 proc. rdr).

W segmencie "Obrót i Magazynowanie" na wyniki wpłynęło: zastosowanie od 1 marca w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego formuły cenowej na podstawie wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie oraz istotny spadek ceny gazu na TGE, niższa o 10,6 proc. średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej (od 1 lipca). PGNiG wskazało również na zawiązanie odpisu na zapasy gazu o wartości 5 mln zł - rok wcześniej spółka rozwiązała odpis zyskując 149 mln zł. Wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających sięgnął 86 mln zł.

W segmencie dystrybucji wskazano na wyższą o 3,5 proc. taryfę dystrybucyjną, obowiązującą od 3 kwietnia, oraz wyższą średnią temperaturę w III kwartale 2020 r. o 0,5 stopnia Celsjusza rok do roku.

W dywizji "Wytwarzanie" koncern wskazał wyższą o 3,2 proc. taryfę obowiązującą PGNiG Termika (od 1 września) oraz o 9 proc. wyższą dla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (od 1 lipca). Na wyniki wpłynęły również wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 13 proc. rdr - nastąpiło to na skutek wyższej taryfy, pomimo wyższej średniej temperatury w III kwartale i niższych wolumenów produkcji ciepła.

Spółka podała, że prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu za trzeci kwartał planowana jest na 19 listopada.

