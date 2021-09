PGNiG spodziewa się utrzymania wysokich cen gazu do końca I kwartału 2022 r.

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

PGNiG spodziewa się utrzymania wysokich cen gazu do końca pierwszego kwartału przyszłego roku i pewnego spadku od drugiego kwartału - poinformował prezes PGNiG Paweł Majewski.

"Ciężko wyrokować, jakie będą ceny w drugim półroczu. Mamy jednak wiarygodne dane co do kontraktów terminowych nawet do pierwszego kwartału 2022 roku i spodziewamy się, że wysokie ceny się utrzymają. Dopiero od drugiego kwartału 2022 r. widzimy w kontraktach terminowych pewien spadek cen gazu" - powiedział prezes podczas konferencji prasowej.

Dodał, że wpływ na zachowanie cen będzie miała pogoda zimą.

"W wyniku zbiegu kilku okoliczności, które wystąpiły na europejskim rynku gazu, mamy sytuację niespotykaną od co najmniej pięciu lat. Magazyny gazu w Europie po raz pierwszy o tej porze roku są zapełnione w ok. 50-60 proc., podczas gdy zazwyczaj to było blisko 90 proc. Inaczej jest w Polsce - magazyny gazu, które kontrolujemy, wypełnione są w tej chwili w ok. 90 proc. To poziom oczekiwany, docelowy" - powiedział Majewski.

Prezes wskazał, że wzrosty cen gazu w Europie wywołane zostały m.in. ograniczeniem podaży przez Gazprom i przekierowaniem dostaw LNG na rynki azjatyckie.

"Magazyny są zapełnione w mniejszym stopniu, rosnący popyt i nerwowość wynikająca z konieczności dopełnienia tych magazynów przed zimą powodują wzrost cen" - powiedział prezes PGNiG.

