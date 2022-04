PGNiG rozpoczęło przywracanie dostaw gazu w gminach, gdzie działał Novatek

fot. Yevhen Prozhyrko / / Shutterstock

PGNiG rozpoczęło w piątek przywracanie dostaw gazu w gminach, w których działała objęta sankcjami firma Novatek. Jak poinformował PGNiG, gaz mają już z powrotem mieszkańcy gminy Polanów, w innych gminach dostawy powinny wrócić jeszcze w piątek.

Jak podkreśliło PGNiG, polecenie Prezesa Rady Ministrów wydane w piątek na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym, pozwoliło na szybkie działanie spółek z Grupy Kapitałowej, które sukcesywnie uruchamiają dostawy odbiorcom do tej pory obsługiwanym przez Novatek. Rosyjski koncern i jego polska spółka Novatek Green Energy zostały objęte sankcjami przez polski rząd. Novatek jest dostawcą gazu, ale także operatorem sieci wyspowych.

Decyzja Prezesa Rady Ministrów zobowiązała Polską Spółkę Gazownictwa - operatora systemu dystrybucyjnego z grupy PGNiG - do świadczenia usług, po wydaniu przez Prezesa URE odpowiednich decyzji ws. koncesji - na infrastrukturze dystrybucyjnej na terenie 10 gmin: Cegłów, Kałuszyn, Lubień Kujawski, Lubowidz, Łeba, Mieścisko, Mrozy, Polanów, Zagórów, Żuromin.

Rzecznik rządu: Polecenia premiera ws. gazu już są realizowane Polecenia premiera wydane spółkom skarbu państwa w sprawie dostaw gazu do miejscowości, gdzie te dostawy były odcięte, już są skutecznie realizowane - poinformował w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. "Dzisiejsze polecenia premiera Mateusza Morawieckiego wydane spółkom skarbu państwa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym są już skutecznie realizowane w poszczególnych miejscowościach" - napisał na Twitterze Piotr Müller. Przywołał też tweeta PGNiG: "Mieszkańcy gminy Polanów na powrót korzystają z błękitnego paliwa. To pierwsza gmina spośród tych, w których gaz ziemny przestała dostarczać objęta sankcjami firma Novatek. W pozostałych gminach dostawy gazu będą uruchomione przez GK PGNiG jeszcze dziś". W piątek rzecznik rządu przypomniał na briefingu prasowym, że Polska objęła sankcjami spółkę Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółkę zależną w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji. W związku z tą decyzją - dodał - "w niektórych gminach doszło do czasowego przerwania dostaw gazu". "Natomiast dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wydał polecenia spółkom Skarbu Państwa - m.in. PGNiG, PSG, Gaz-Systemowi - aby w niezwłocznym tempie dostarczyć gaz do tych sieci, których formalnym właścicielem jest firma Novatek" - powiedział Müller. Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek o opublikowaniu tzw. listy sankcyjnej. Wśród umieszczonych na niej 50 podmiotów jest firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Utworzenie listy sankcyjnej umożliwiła specustawa, która wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej. (PAP) pś/ godl/

Jak poinformowało PGNiG, po nawiązaniu kontaktu przez PSG z przedstawicielami firmy Novatek, wydanie infrastruktury i niezbędnej dokumentacji odbyło się bez zakłóceń i w dobrej atmosferze. Obsługiwana odtąd przez PSG infrastruktura obejmuje łącznie ponad 85 km sieci gazowych średniego ciśnienia, do których gaz jest dostarczany cysternami w postaci skroplonej i po regazyfikacji przesyłany do odbiorców.

Dostawy paliwa zapewnia spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych oraz inni odbiorcy uprawnieni do ochrony taryfowej rozliczani będą według taryfy PGNiG OD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Odbiorcy uprawnieni do taryf na mocy ustawy o ochronie odbiorców gazu powinni złożyć odpowiednie oświadczenie o objęciu ochroną. Natomiast klienci biznesowi rozliczani będą według obowiązującego Cennika PGNiG OD.

PGNiG przypomniało, że odbiorcy nie muszą podpisywać dodatkowych umów, zgodnie z Prawem energetycznym, w ich imieniu umowę rezerwową albo umowę sprzedaży z urzędu podpiszą PGNiG Obrót Detaliczny, jako sprzedawca gazu, z operatorem sieci, czyli PSG. O fakcie zawarcia takiej umowy PGNiG Obrót Detaliczny poinformuje każdego klienta w terminie 30 dni od jej podpisania.

Burmistrz Łeby: Gaz popłynie najpóźniej w sobotę do południa

Burmistrz Łeby poinformował PAP w piątek wieczorem, że cały czas trwają prace związane z nagazowaniem sieci dla mieszkańców Łeby, którzy nie mają gazu. Rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa powiedział PAP, że jest szansa, że nawet w piątek wieczorem wszyscy będą mieli gaz.

Burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński powiedział PAP w piątek wieczorem, że ekipy gazownicze od godziny 14 pracują na sieciach gazowniczych. "Najpóźniej do sobotniego południa wszyscy będą mieli gaz. Chodzi o 350 domów w Łebie. Ekipy gazownicze cały czas pracują. Mieszkańcy mogą być zdziwieni, że pogotowie gazowe będzie zaglądać do domów nawet późnym wieczorem. Mamy nadzieję, że najpóźniej do sobotniego południa wszyscy będą mieli w domach gaz" - powiedział PAP Strzechmiński i dodał, że majówka zapowiada się w Łebie słoneczna i ciepła.

Rzecznik PSG Grzegorz Cendrowski przekazał PAP w piątek wieczorem, że jest szansa, że wszyscy mieszkańcy Łeby będą mieli gaz jeszcze w piątek późnym wieczorem. "Sieć jest cały czas nagazowywana" - dodał Cendrowski.

Polska Spółka Gazownictwa przejęła w użyczenie na okres objęcia sankcjami sieć gazowniczą od spółki Novatek Green Energy.

W piątek w Łebie odbyło się spotkanie z przedstawicielami PSG i Novatek. "Prezes Novatek wyraził wolę współpracy i przekazania wszystkiego, co pozwoli przywrócić gaz mieszkańcom Łeby" - tłumaczył burmistrz.

Własnością firmy Novatek jest ok. 40 km sieci gazowniczej na terenie miasta Łeby oraz wszystkie urządzenia, którymi doprowadzony jest gaz.

(PAP)

Autor: Krzysztof Wójcik

wkr/ mmu/