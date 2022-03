fot. Vytautas Kielaitis / / Shutterstock

PGNiG planuje wykorzystać w 2022 r. całą dostępną przepustowość terminala LNG w Świnoujściu - poinformował w czwartek podczas konferencji wynikowej prezes PGNiG Paweł Majewski.

Obecnie terminal ma przepustowość rzędu 6,2 mld m sześc. gazu rocznie. Staramy się maksymalnie wykorzystać możliwości i skorzystać ze wszystkich slotów - powiedział Majewski.

Przypomniał, że LNG jest jednym z filarów proponowanej przez Komisję Europejska strategii dywersyfikacji.

PGNiG wyczarterowało na 2022 r. trzy metanowce do przewozu LNG

PGNiG wyczarterowało na 2022 r. trzy metanowce do przewozu LNG - poinformował w czwartek na konferencji wynikowej prezes spółki Paweł Majewski. Dwie z tych jednostek będą dostępne dla spółki już w I półroczu.

Trzeci wyczarterowany metanowiec ma być dostępny w II półroczu, co oznacza, że w tym okresie spółka będzie miała do dyspozycji w sumie trzy jednostki do przewozu LNG. Każda ma pojemności ok. 160 tys. m sześc. LNG, czyli ok. 80-90 mln m sześc. gazu po regazyfikacji.

Ma to pozwolić na korzystanie z kontraktów typu FOB (Free-on-Board) już od 2022 r., co - według spółki - zdecydowanie poszerzy możliwości działania.

Majewski przypomniał, że w budowie są cztery jednostki przeznaczone do wyczarterowania przez PGNiG. Dwie z nich mają być gotowe w 2023 r., dwie w 2024 r.

W maju pierwszy transport LNG dla spółki do terminala w Kłajpedzie

PGNiG zarezerwowało przepustowość terminala LNG w Kłajpedzie; pierwszy transport skroplonego gazu dla spóki powinien wpłynąć tam początku maja - poinformował w czwartek na konferencji wynikowej prezes PGNiG Paweł Majewski.

PGNiG nie podało wielkości zarezerwowanej przepustowości pływającego terminala FSRU w Kłajpedzie. Jednak - jak powiedział Majewski - dzięki uruchomieniu z początkiem maja gazociągu GIPL - gaz z Kłajpedy będzie mógł popłynąć także do Polski.

