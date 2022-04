PGNiG odwołało się od wyroku Sądu UE w sprawie zobowiązań Gazpromu

/ FORUM

PGNiG złożyło odwołanie od lutowego wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie zobowiązań Gazpromu związanych z zaprzestaniem nierynkowych praktyk w państwach UE - podało PGNiG.

Polska firma złożyła odwołanie od wyroku Sądu Unii Europejskiej z 2 lutego, który oddalił skargę spółki na decyzję Komisji Europejskiej z 2018 r., akceptującą zaproponowane przez Gazprom zobowiązania mające na celu zaprzestanie stosowania nierynkowych praktyk w państwach UE.

"PGNiG podtrzymuje dotychczasową negatywną ocenę zobowiązań Gazpromu, przyjętych w ramach ugody kończącej postępowanie antymonopolowe Komisji Europejskiej. W ocenie spółki nie zapewniły one przywrócenia konkurencji na rynku gazowym Europy Środkowej i Wschodniej" - napisano w komunikacie prasowym.

"PGNiG liczy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzieli argumentację wskazaną w odwołaniu, a działania Gazpromu polegające na nadużywaniu pozycji dominującej spotkają się ze zdecydowaną reakcją Komisji Europejskiej, aby faktycznie zapewnić równe warunki konkurencji na europejskim rynku gazu" - dodano.

W lutym tego roku Sąd Unii Europejskiej rozstrzygnął sprawy dwóch skarg wniesionych przez PGNiG na decyzje Komisji Europejskiej.

Pierwsza dotyczyła decyzji z 2018 roku akceptującej zobowiązania Gazpromu zaproponowane w wyniku postępowania antymonopolowego prowadzonego przez Komisję. Druga skarga dotyczyła decyzji z 2019 roku, w której Komisja odrzuciła skargę PGNiG z 2017 roku dotyczącą stosowania przez Gazprom praktyk monopolistycznych na rynku polskim.

W tej drugiej sprawie Sąd UE przyznał rację PGNiG, uchylając decyzję Komisji Europejskiej. W wyroku wskazano, że Komisja popełniła oczywisty błąd w ocenie, powołując się na decyzję certyfikacyjną Gaz-System wydaną w 2015 r. przez Prezesa URE w celu uzasadnienia odrzucenia skargi PGNiG w zakresie dotyczącym Gazociągu Jamalskiego. Sąd ocenił też, że Komisja nie przestrzegała uprawnień proceduralnych przysługujących Spółce.

Jednocześnie Sąd UE oddalił skargę PGNiG na decyzję Komisji Europejskiej z 2018 r. akceptującą zobowiązania Gazpromu. PGNiG podtrzymuje negatywną ocenę decyzji akceptującej Zobowiązania Gazprom i przyjętych w niej rozwiązań, którą wyrażała wielokrotnie, zarówno w badaniu rynku przeprowadzonym przez Komisję w 2017 r., jak i później w pismach procesowych.

W latach 2012-2018 Komisja Europejska prowadziła postępowanie w sprawie monopolistycznych praktyk Gazpromu w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce. Zarzuty stawiane Gazpromowi dotyczyły utrudniania handlu gazem między państwami UE w tym regionie oraz stosowania wobec nich rażąco wysokich cen gazu.

W stosunku do Polski i Bułgarii sformułowano dodatkowo zarzuty dotyczące wiązania kwestii handlowych z infrastrukturą. Wobec pojawiających się na przełomie 2016 i 2017 roku informacji o możliwym ugodowym zakończeniu tego postępowania, PGNiG zdecydowała się w marcu 2017 r. na złożenie wniosku o przystąpienie do tego postępowania w charakterze strony skarżącej (jako poszkodowana praktykami zarzucanymi Gazpromowi). We wniosku tym spółka przedstawiła swoje stanowisko co do praktyk zarzucanych Gazpromowi oraz wskazała na informacje istotne z punktu widzenia postępowania.

Komisja zaakceptowała zobowiązania Gazpromu decyzją z 2018 r. i w 2019 r. odrzuciła wniosek PGNiG, wskazując jako powody przyjęcie decyzji zobowiązującej oraz „brak możliwości wykluczenia”, że praktyki Gazprom pominięte w decyzji zobowiązującej, w szczególności dotyczące Gazociągu Jamalskiego, wynikały z istniejącego prawa międzynarodowego oraz prawa rosyjskiego. (PAP Biznes)

kuc/ mfm/