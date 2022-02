PGNiG kupiło ładunek gazu LNG z USA dla Ukrainy

/ Polskie LNG

PGNiG kupiło ładunek LNG z USA, który po regazyfikacji zostanie dostarczony gazociągami do granicy polsko-ukraińskiej dla ERU Europe - podał PGNiG w komunikacie prasowym.

Zamówiony przez PGNiG statek z amerykańskim LNG przypłynie do terminalu LNG w Świnoujściu pod koniec lutego bieżącego roku. Po regazyfikacji paliwo zostanie wprowadzone do polskiego systemu przesyłowego. ERU Europe odbierze zakupiony gaz na połączeniu międzysystemowym Polski i Ukrainy do końca marca 2022 roku.

"To kolejna dostawa amerykańskiego LNG na Ukrainę zrealizowana przez PGNiG we współpracy z ERU, które jest naszym strategicznym partnerem handlowym na tamtejszym rynku. Budowane przez lata, dobre relacje są szczególnie istotne teraz, w dobie dużych zawirowań na rynku gazu w Europie" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paweł Majewski, prezes PGNiG.

To druga dostawa gazu na Ukrainę zrealizowana przez PGNiG i ERU w oparciu o zakup amerykańskiego LNG. Pierwsza miała miejsce ponad dwa lata temu. Tankowiec z zakupionym ładunkiem przypłynął do terminalu w Świnoujściu w listopadzie 2019 roku. ERU odebrało paliwo poprzez połączenie gazociągowe w Hermanowicach.

W sierpniu 2016 r. ERU odebrało pierwszą dostawę gazu sprzedaną przez PGNiG na rynek ukraiński. W przeszłości obie firmy wspólnie dostarczały gaz ziemny również na potrzeby ukraińskiego operatora sieci przesyłowych i magazynów gazu. W październiku 2021 r. GK PGNiG, we współpracy z ERU, zrealizowała pierwszą w historii dostawę nierosyjskiego gazu dla Mołdawii, transakcja została zawarta w trybie pilnym w związku z ograniczeniem dostaw gazu do Mołdawii przez Gazprom.

W sierpniu 2021 roku PGNiG i ERU rozpoczęły działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie w ramach spółki Karpatgazvydobuvannya, która posiada koncesję na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w zachodniej części obwodu lwowskiego, przy granicy z Polską. (PAP Biznes)

