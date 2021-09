PGNiG i PST dopuszczone do postępowania ws. operatora Nord Stream 2

Premier: Nord Stream 2 to strategiczny błąd. Potwierdzeniem naszych obaw są rosnące ceny gazu

Projekt Nord Stream 2 to strategiczny błąd, danie dodatkowych instrumentów szantażu cenowego w ręce Gazpromu i Władimira Putina to zwiększenie możliwości nacisku na Europę; potwierdzeniem naszych obaw są rosnące ceny gazu - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.