PGG wprowadza promocje w e-sklepie. Spora obniżka cen węgla

Rok temu składy węgla były puste, zakup w e-sklepie PGG nie należał do najłatwiejszych, a ceny surowca zwalały z nóg. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a Polska Grupa Górnicza, by pozbyć się zapasów "czarnego złota", wprowadziła promocję na jego zakup.

Promocja na zakup węgla w PGG obowiązuje od poniedziałku (19 czerwca) aż do końca lipca. Ale ci, którzy opłacą zamówienie do końca tego miesiąca, będą mogli liczyć na dodatkowe zniżki.

"Od 19 czerwca do końca lipca 2023 r. w e-sklepie obowiązują niższe ceny węgla grubego z KWK ROW. Za Kostkę – Marcel, Kostkę – Jankowice, Orzech – Marcel, Orzech – Jankowice, Orzech – Rydułtowy klienci zapłacą 1100 zł za tonę. Zamówienie na węgiel w cenie 1100 zł za tonę złożone i opłacone do końca czerwca w promocji „Drugie tyle węgla” zapewni niższą cenę o 400 zł w drugim zamówieniu, które może być odebrane później" - napisano na stronie e-sklepu PGG.

Zaoszczędzić będzie też można nie tylko na opale, ale i transporcie węgla. "Dodatkowo od 19 czerwca do końca lipca 2023 r. transport węgla z wszystkich kopalń do wybranego Kwalifikowanego Dostawcy Węgla jest wliczony w cenę towaru podaną na stronie e-sklepu PGG. Transport od składu KDW do klienta stanowi przedmiot odrębnej umowy i nie jest wliczony w cenę węgla" - podkreślono.

W ubiegłym roku znalezienie węgla było karkołomnym zadaniem. Jego ceny dochodziły nawet do 3000 złotych za tonę. Rząd zaimportował do kraju kilka milionów ton węgla i zorganizował sieć składów (z dużym opóźnieniem) sprzedających go w cenie nie wyższej niż 2000 złotych. By wesprzeć społeczeństwo, wprowadzono także tzw. dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Dziś cena tony surowca waha się od ok. 1300 do ok. 1500 zł za tonę.

Od kilku miesięcy spada jego wydobycie w krajowych kopalniach. Według ostatnich dostepnych danych wydobycie węgla w kwietniu 2023 roku było najniższe od pandemicznego maja 2020 r., zaś wielkość sprzedaży była na historycznie najniższym poziomie.

