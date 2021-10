PGG sprawdza zainteresowanie pracowników osłonami socjalnymi

fot. Arkadiusz Ławrywianiec / / FORUM

Zatrudniająca ok. 38,9 tys. osób Polska Grupa Górnicza rozpoczęła wśród pracowników sondaż dotyczący zainteresowania osłonami socjalnymi, przewidzianymi w nowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa. Chęć skorzystania z urlopów przedemerytalnych lub odpraw można zgłaszać do końca tygodnia.

Chodzi o tzw. urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którym do emerytury zostało więcej niż cztery lata, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki węgla (maksymalnie na trzy lata przed emeryturą) oraz jednorazowe 120-tysięczne odprawy pieniężne dla tych, którzy przepracowali w górniczej spółce – na dole lub na powierzchni - co najmniej rok.

Takie rozwiązania przewiduje przyjęta w miniony piątek przez Sejm nowelizacja tzw. ustawy górniczej, którą teraz ma zająć się Senat. Po ostatecznym przyjęciu przez parlament i podpisaniu przez prezydenta ustawa ma wejść w życie z początkiem grudnia br. Na jej podstawie - jak informował wcześniej resort aktywów państwowych - do likwidacji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK) zostanie przekazany majątek kopalń Pokój (z Polskiej Grupy Górniczej) i Jastrzębie III (z Jastrzębskiej Spółki Węglowej).

Wraz z nieprodukcyjnym majątkiem do spółki restrukturyzacyjnej zostanie przeniesiona grupa pracowników, by tam mogli skorzystać z ustawowych osłon. Jak podano w trakcie prac nad ustawą w Sejmie, łącznie z obu zakładów do SRK ma trafić 3719 osób, z których 1371 ma otrzymać jednorazowe odprawy pieniężne, a 2348 skorzysta z urlopów górniczych i przeróbkarskich.

W Polskiej Grupie Górniczej sondaż dotyczący zainteresowania osłonami odbywa się za pośrednictwem internetowego Portalu Pracownika - chęć odejścia z wykorzystaniem urlopów lub odpraw mogą zgłaszać pracownicy wszystkich kopalń PGG oraz katowickiej centrali spółki. Jeżeli otrzymają zgodę pracodawcy na odejście, przed przekazaniem majątku do SRK zostaną formalnie przeniesieni do kopalni Pokój, a stamtąd trafią do spółki restrukturyzacyjnej.

Przedstawiciele PGG zastrzegają, że obecny sondaż ma charakter niezobowiązujący i ma jedynie pokazać skalę zainteresowania osłonami wśród osób uprawnionych do takich świadczeń. Przeniesienie do SRK każdorazowo wymaga zgody pracodawcy,

Likwidowany ruch Pokój w Rudzie Śląskiej to jedna z trzech części kopalni Ruda w tym mieście. Pokój wstrzymał wydobycie węgla wczesną wiosną tego roku. Pracownicy są zatrudnieni przy pracach likwidacyjnych lub przeszli do sąsiednich kopalń.

Latem tego roku podobny sondaż przeprowadziła wśród pracowników zatrudniająca ok. 22 tys. osób Jastrzębska Spółka Węglowa, która ma przekazać do SRK część nieprodukcyjnego majątku pod nazwą ruch Jastrzębie III. Zgłosiły się 1804 osoby, z których 1367 chciałoby przejść na urlopy górnicze, a 437 - otrzymać jednorazową odprawę pieniężną. Ówczesny zarząd JSW ocenił jednak, że na osłony będzie mogło odejść jedynie ok. 550 pracowników. Nowy zarząd firmy nie sprecyzował dotąd, jaka będzie liczba pracowników przechodzących do SRK wraz z ruchem Jastrzębie III.

autor: Marek Błoński