PGG chce w tym roku zwiększyć wydobycie o max. 1 mln ton w stosunku do planu

Polska Grupa Górnicza może w tym roku zwiększyć wydobycie węgla o maksymalnie 1 mln ton w stosunku do wcześniejszego planu w wysokości ok. 23 mln ton - poinformował prezes PGG Tomasz Rogala. Spółka koncentruje się na pokryciu zapotrzebowania według stopnia wrażliwości klientów.

„Tegoroczny plan produkcji wynosił 23 mln ton. Planujemy do tego dołożyć maksymalnie 1 mln ton w tym roku, ale zależy to od wielu czynników. Trzeba wydobywać bezpiecznie” – powiedział dziennikarzom Rogala w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak dodał, spółka bardziej koncentruje się na pokryciu zapotrzebowania według stopnia wrażliwości klientów.

„Są klienci, którzy mają alternatywne źródło energii, gaz, bo są technologicznie do tego przygotowani, mają więc większą elastyczność. Ale są i tacy klienci, którzy jak nie dostaną polskiego węgla, to albo kupią go w bardzo wysokich cenach, co przeniesie się na inflację, albo go w ogóle nie kupią, co jeszcze pogorszy sytuację” – powiedział prezes PGG.

Wymienił gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne np. prowadzące szklarnie oraz ciepłownie na ścianie wschodniej, które do tej pory odbierały węgiel z innych kierunków.

„To wszystko są dla nas rynki bardzo wrażliwe i będące dla nas pod szczególnym zainteresowaniem, bo nie mają innego, alternatywnego źródła zaopatrzenia poza węglem” – powiedział Rogala.

Pytany o renegocjacje umów na dostawy węgla, odpowiedział: „Są w trakcie. Dla nas istotny jest racjonalizm. Oparte są o zachowania rynkowe, ale jednocześnie dalekie są od zachowań spekulacyjnych. (…) Element długoterminowej współpracy, rozsądnego kształtowania rynku, ujęcia zmian kosztowych, które nastąpiły, ale bez spekulacji”. (PAP Biznes)

