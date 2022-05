PGG chce sprzedawać w internecie całą dzienną produkcję węgla opałowego

fot. Maciej Jarzębiński / / FORUM

Polska Grupa Górnicza, kierująca obecnie do swojego sklepu internetowego 60 proc. dziennej produkcji węgla opałowego, docelowo chce sprzedawać przez internet cały tego typu węgiel. Jednocześnie pracuje nad rozwiązaniem, dającym dostęp do węgla pracownikom i emerytom górniczym - informuje PGG.

W poniedziałek do siedziby PGG weszło kilkudziesięciu związkowców z Sierpnia'80. Związek ten postuluje wdrożenie rozwiązań, które obniżą cenę węgla dla odbiorców indywidualnych, wyeliminują pośredników i zwiększą dostępność surowca - w tym realizację deputatów dla pracowników PGG oraz emerytów górniczych. Związkowcy przebywają w sali konferencyjnej spółki, spotkali się też z przedstawicielami jej zarządu.

Także w poniedziałek śląsko-dąbrowska Solidarność przypomniała, iż 19 maja również ten związek wystosował do zarządu PGG pismo w sprawie dostępności węgla. Szef śląsko-dąbrowskiej "S" Dominik Kolorz i przewodniczący górniczej "S" Bogusław Hutek wyrazili głębokie zaniepokojenie sytuacją, w której mieszkańcy woj. śląskiego mają problemy z zakupem węgla opałowego w sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez PGG. Zwrócili się do władz spółki o wprowadzenie instrumentów, które zwiększyłyby dostępność surowca.

W odpowiedzi zarząd PGG zaprosił związkowców z Solidarności na spotkanie 2 czerwca. Tematem mają być propozycje rozwiązań dotyczących zwiększenia dostępności węgla dla stałych odbiorców.

Odnosząc się do związkowego wystąpienia, prezes PGG Tomasz Rogala i wiceprezes spółki Jerzy Janczewski napisali m.in. iż po 24 lutego, czyli po agresji Rosji na Ukrainę, sytuacja na rynku węgli opałowych uległa drastycznej zmianie, zaś popyt przewyższył produkcję kopalń spółki.

"Wobec powyższego PGG zwiększyła podaż i dostępności węgli opałowych w sklepie internetowym celem zapewnienia gospodarstwom domowym zakupu węgla w cenach kopalni. Obecnie sprzedajmy 60 proc. dziennej produkcji w sklepie internetowym i jest to 34 razy więcej niż w tym sam okresie roku ubiegłego (...). Pracujemy nad stałym rozwojem tego kanału sprzedaży celem zwiększenia jego efektywności do 100 proc. dziennej produkcji" - napisali przedstawiciele zarządu PGG, cytowany w informacji śląsko-dąbrowskiej "S".

"Jednocześnie pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi dostęp do naszych produktów po cenie kopalń dla naszych stałych klientów (...), ze szczególnym uwzględnieniem emerytów górniczych i pracowników PGG" – zapewnili zarządzający największą górniczą spółką.

Lider związku Sierpień'80 Bogusław Ziętek tłumaczy, iż obecnie PGG sprzedaje tzw. ekogroszek po około 900 zł za tonę. "Już po chwili ten sam węgiel oferowany jest dla odbiorcy po 2,5-3 tys. zł. Cały zysk przechwytywany jest przez pośredników, co powoduje oburzenie odbiorców indywidualnych, którzy muszą płacić za węgiel trzykrotnie drożej niż sprzedaje go PGG" - wskazuje związkowiec.

"Oprócz tego węgiel jest niedostępny, a odbiorcy indywidualni nie mogą go kupić. Ten sam problem mają górnicy i byli górnicy, którym węgiel należy się w ramach deputatu. Jest to efektem wieloletnich zaniedbań i patologii na tym rynku" - uważa Bogusław Ziętek. W ubiegłym tygodniu związek skierował w tej sprawie wystąpienie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Polska Grupa Górnicza sprzedaje węgiel indywidualnym odbiorcom poprzez swój sklep internetowy. W marcu firma wprowadziła możliwość zakupu przez internet także węgla opałowego luzem i od tego czasu podwoiła miesięczną ilość dostępnego w e-sklepie surowca.

Przedstawiciele spółki przyznają, że popyt na węgiel opałowy wciąż jest olbrzymi - większy od dostępności węgla. Zdarza się też, że strona sklepu internetowego jest niedostępna lub węgla w danym momencie nie da się kupić. PGG zapewnia, iż obecnie firma kieruje do sprzedaży dla klientów indywidualnych cały wyprodukowany węgiel opałowy.

Od 11 marca, kiedy oprócz workowanych ekogroszków w sklepie internetowym można także kupić węgiel opałowy luzem z odbiorem własnym w kopalniach, ok. 30 tys. osób kupiło już 153 tys. ton tego paliwa, przeznaczonego do ogrzewania domów. Ogółem od początku tego roku do połowy maja w sklepie PGG sprzedano ok. 206 tys. ton węgla opałowego.

PGG podkreśla, iż spółce zależy na maksymalnym złagodzeniu rynkowych wstrząsów cenowych dla indywidualnych odbiorców węgla. Dlatego do umów firmy z autoryzowanymi sprzedawcami wprowadzono nowe zapisy o cenach sugerowanych przez producenta.(PAP)

