PGE wybuduje w porcie w Ustce bazę operacyjno-serwisową dla morskich farm wiatrowych

W Porcie Ustka powstanie baza operacyjno-serwisowa dla morskich farm wiatrowych grupy PGE – poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas prezentacji planów.

Baza operacyjno-serwisowa zostanie wybudowana przez PGE Baltica. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane mają rozpocząć się w 2024 roku. Centrum serwisowe ma rozpocząć działalność w 2026 roku.

Baza będzie monitorować pracę morskich farm wiatrowych i stan urządzeń zlokalizowanych na morzu i na lądzie.

Na terenie portu w Ustce powstanie także Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Grupa PGE realizuje obecnie trzy projekty morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Projekty wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3 składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy zainstalowanej ok. 2,5 GW. Projekty Baltica 2 i Baltica 3 realizowane są przez grupę PGE i Orsted. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne, decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). Mają zostać uruchomione w tej dekadzie.

Z kolei Baltica 1 o mocy zainstalowanej wynoszącej ok. 0,9 GW jest realizowana przez grupę PGE i ma zostać uruchomiona po 2030 roku. Powstanie ona ok. 80 km od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego w rejonie Ławicy Środkowej, na północ od projektów Baltica 2 i Baltica 3. Baltica 1 ma już decyzję lokalizacyjną i umowę przyłączeniową.

Celem strategicznym grupy PGE jest osiągnięcie do 2040 roku przynajmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim. (PAP Biznes)

