PGE przyspiesza transformację energetyczną. Planuje odejście od węgla do 2030 roku

PGE chce już w 2040 roku, czyli o 10 lat szybciej, niż zakładała poprzednio, dojść do zeroemisyjności - taki jest główny cel przedstawiony w zaktualizowanej strategii rozwoju grupy. Pośredni cel to rezygnacja z węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła w ciągu najbliższych siedmiu lat oraz zastąpienie go technologiami odnawialnymi i elektrycznymi. PGE przeznaczy w tym okresie 125 mld zł na inwestycje.

fot. Ute Grabowsky / / mageBROKER / Forum

- Polska gospodarka dzisiaj potrzebuje energii w konkurencyjnej cenie, potrzebuje czystej, zielonej i taniej energii, a z drugiej strony Polska ma być bezpieczna energetycznie. To jest hasło, które przyświeca nam w tej strategii. Ta strategia jest przemyślana, ambitna i będziemy ją konsekwentnie realizowali. Do 2030 roku całkowicie odejdziemy od węgla kamiennego w ciepłownictwie, czyli nie będziemy posiadali jakichkolwiek źródeł węglowych już za siedem lat. W 2040 roku będziemy zeroemisyjni - to o 10 lat krócej, niż zakładaliśmy w strategii sprzed trzech lat - mówi agencji Newseria Biznes Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak podkreśla, wszystkie aktywa węglowe PGE, podobnie jak innych spółek Skarbu Państwa, znajdą się w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. W ten sposób sektor energetyczny będzie się koncentrować wyłącznie na zielonej transformacji.

- Oczywiście wymusza to na nas sytuacja gospodarcza, wyścig gospodarczy pomiędzy gospodarką europejską, gospodarkami Stanów Zjednoczonych i Chin, ale także zagrożenie ze strony Rosji - mówi prezes PGE.

Całościowy program dekarbonizacji biznesu PGE zakłada osiągnięcie przez grupę zeroemisyjności netto do 2040 roku, redukcję emisji brutto CO 2 o 95 proc oraz wychwytywanie i kompensowanie pozostałych emisji np. poprzez nasadzanie drzew pochłaniających CO 2 . Równocześnie PGE przewiduje ograniczenie zużycia wody w jednostkach konwencjonalnych o 50 proc.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Istotnym elementem dekarbonizacji są zmiany w ciepłownictwie sieciowym. Zmodernizowane systemy ciepłownicze mają za siedem lat wykorzystywać potencjał technologii odnawialnych i elektrycznych, wspomaganych magazynami ciepła i rozwiązaniami hybrydowymi. Kotły węglowe zostaną zastąpione przez wielkoskalowe pompy ciepła i kotły elektrodowe. Dążeniu do zeroemisyjności będą służyć także inwestycje w technologię wychwytywania CO 2 - grupa planuje mieć 250 MW mocy.

Kolejny ważny obszar inwestycji to odnawialne źródła - do 2040 roku PGE zbuduje 12 GW mocy w OZE, z czego ponad 7 GW mocy w morskich farmach wiatrowych na Bałtyku. Ten segment będzie dostarczać ok. 26 TWh energii, czyli tyle, ile potrzebuje 11 mln gospodarstw domowych w Polsce. Ponadto spółka planuje mieć zainstalowane 1,5 GW mocy w farmach wiatrowych na lądzie oraz 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych.

- Do tego inwestycje w pompy ciepła i magazyny energii. To będzie jedna z głównych branż, która się będzie rozwijała przy rozwoju OZE, bo magazyny są niezbędne do tego, aby gromadzić w nich energię wtedy, kiedy ona nie jest potrzebna w sieci, a oddawać ją wtedy, kiedy klienci jej potrzebują - wyjaśnia Wojciech Dąbrowski.

Strategia grupy zakłada zarówno rozbudowę obecnego potencjału elektrowni szczytowo-pompowych, jak i budowę magazynów bateryjnych. Do 2035 roku mają one zapewnić moc 3,7 GW systemowi elektroenergetycznemu. Kolejny priorytetowy obszar inwestycji to elektrolizery służące elektryfikacji przemysłu i transportu - do 2035 roku PGE uruchomi ok. 300 MW mocy w tych instalacjach.

- Oczywiście jest także wielkoskalowa energetyka jądrowa, która w przyszłości zastąpi energetykę węglową. Jesteśmy udziałowcem projektu wspólnie z firmą ZE PAK Polska i z firmą koreańską KHNP, wspólnie chcemy realizować projekt budowy elektrowni jądrowej o mocy 2,8 GW w Wielkopolsce w oparciu o technologię koreańską, która jest najbardziej sprawdzona na świecie - zapowiada prezes PGE.

Drugim elementem zawodowej energetyki niskoemisyjnej mają być jednostki oparte na paliwie gazowym. W ich przypadku gaz ziemny będzie do 2040 roku stopniowo zastępowany zielonymi paliwami, np. biometanem, wodorem i amoniakiem. Oba te obszary - atom i gaz - zapewnią kolejne 5 GW mocy zainstalowanej w ramach grupy.

Dużo miejsca w nowej strategii PGE poświęca także segmentowi dystrybucji oraz cyfryzacji sieci i usług. Automatyzacja oraz inteligentne zarządzanie siecią mają się przyczynić do zwiększenia stabilności dostaw oraz podnieść potencjał przyłączeniowy dla kolejnych odnawialnych źródeł energii do nawet 1 GW rocznie. Szacowane przez PGE łączne nakłady inwestycyjne na realizację strategii do 2030 roku sięgną 125 mld zł. Pozwolą one grupie umocnić pozycję lidera rynku energii.