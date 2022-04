PGE opuszcza Warszawę. Nową siedzibą będzie Lublin

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Akcjonariusze PGE podjęli uchwałę w przedmiocie przeniesienia siedziby spółki z Warszawy do Lublina. To powrót po 13 latach do stolicy województwa lubelskiego. Wciąż najwięcej spółek z WIG20 ma swoją centralę w Warszawie.

Największy koncern energetyczny przeprowadza się do Lublina - tak zdecydowano podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 6 kwietnia. To powrót na Lubelszczyznę, po tym jak w 2009 r. kierunek przenosin był odwrotny. Wtedy za Warszawą przemawiała koncentracja najważniejszych urzędów i instytucji finansowych tworzących centrum biznesowe kraju. Teraz w uzasadnieniu powołano się na czynniki kadrowe i kosztowe.

Praca zdalna, mniejsze koszty, więcej talentów

Po pierwsze, spółka wymieniła dużą rotację pracowników (9,5 proc. w 2021 r.), która miałaby naruszać ciągłość biznesową i ograniczyć szansę PGE na skuteczną konkurencję na rynku. Spółka wyprzedzająco myśli o wypełnieniu luki kadrowej wynikającej z odejść na emeryturę dzisiejszych pracowników wieku 55-65 lat. Wsparciem podjęcia decyzji miałyby być także trendy powstałe w wyniki pandemii COVID-19, czyli mocniejsze otworzenie się na pracę hybrydową i wielolokalizacyjną, a co za tym idzie odpowiedź na oczekiwania wyrażane przez pracowników.

Wymieniono także aspekt bliskości do klienta i zrównoważonej transformacji, która dzięki geograficznej dywersyfikacji działalności ma wesprzeć lokalne społeczności w Lublinie i Polsce Wschodniej. Istotne mają też być koszty, które spółka będzie się starała ograniczać. Przywołano tu średni wzrost pensji w gospodarce o 9,8 proc. w 2021 r., która na rynku warszawskim stawała się wyzwaniem i rodziła ryzyko niekontrolowanego wzrostu kosztów osobowych. Zmiana siedziby ma pozwolić na pozyskiwanie nowych talentów na atrakcyjnym pod względem dostępności i kosztów rynku lubelskim – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Sama dywersyfikacji geograficzna ma być planem szerszym obejmującym zmianę siedzib większej liczby spółek Skarbu Państwa. Według rozmówców zbliżonych do rządu w przypadku większości podmiotów nie ma uzasadnienia biznesowego dla lokalizacji w Warszawie, a kumulacja wiedzy, doświadczenia, a także podatków CIT i PIT w stolicy jest nadmierna – czytamy na łamach Rzeczpospolitej.

Warszawa ciągle liderem WIG20

W chwili obecnej wśród spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, aż 9. (*już bez PGE) ma swoją siedzibę w Warszawie. Jednak z tych kontrolowanych przez państwo zostają tylko spółki finansowe: PKO BP, Pekao i PZU oraz gazowy PGNiG. Pod względem koncentracji największych spółek z GPW w polskich miastach, na drugim miejscu Ex aequo znajdują się Poznań i Gdańsk. Lublin będzie drugim miastem w Polsce Wschodniej, będącym siedzibą spółki z WIG20, po Rzeszowie, gdzie od lat budowana jest Grupa Asseco.

Siedziby i kapitalizacja spółek z WIG20 Spółka Kapitalizacja (mld zł) Siedziba ASSECO 6.28 Rzeszów ALLEGRO 33.56 Poznań CCC 31.85 Polkowice CD PROJEKT 17.76 Warszawa CYFROWY POLSAT 17.91 Warszawa DINO 32.65 Krotoszyn JSW 8.51 Jastrzębie Zdrój KGHM 34.66 Lubin LPP 20.38 Gdańsk LOTOS 11.08 Gdańsk MBANK 15.48 Warszawa ORANGE 10.51 Warszawa PEPCO 26.26 Poznań PEKAO 29.91 Warszawa PGE 16.90 Lublin* PGNIG 35.57 Warszawa PKN ORLEN 32.63 Płock PKO BP 50.00 Warszawa PZU 29.39 Warszawa SANTANDER 31.23 Warszawa Dane: Bankier.pl, stan na 05.05.22

Najwięksi na wschodzie

Tym samym, PGE będzie największą firmą w województwie lubelskim i wyprzedzi pod tym względem … PGE Dystrybucję, a więc spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Ta operuje w Lublinie już od lat. Dla miasta to również większe podatki. Według analityków, na których powołuje się „Rzeczpospolita”, może to być nawet rząd wielkości 400-600 mln zł w ciągu dekady.

Samorząd na różnych szczeblach partycypuje w różnym stopniu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dla miasta jest to 6,71 proc., powiat otrzymuje 1,4 proc., województwo natomiast dostaje 15,9 proc. Według skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. Grupa Kapitałowa PGE odprowadziła 926 mln zł podatku dochodowego.

Michał Kubicki