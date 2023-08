PGE otrzymała pozwolenia na budowę morskich farm wiatrowych

PGE otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury o udzieleniu pięciu pozwoleń w zakresie wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskim obszarze morskim dla budowy morskich farm wiatrowych. Łączna potencjalna moc planowanych farm wiatrowych wyniesie ok. 3,9 GW - podała spółka w komunikacie.

fot. Cronislaw / / Shutterstock

"Realizujemy największe pod względem mocy wytwórczych inwestycje OZE na Bałtyku. Dzisiaj otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury ostateczne decyzje dotyczące pięciu pozwoleń, które umożliwią wybudowanie w przyszłości kolejnych elektrowni wiatrowych na morzu. Łączna potencjalna moc farm wiatrowych planowanych do budowy na nowych obszarach wynosi ok. 3,9 GW. To dodatkowa moc w stosunku do już realizowanych obecnie projektów PGE. Realizacja planów i zagospodarowanie nowych obszarów w kolejnych latach spowoduje, że nie tylko osiągniemy, ale wręcz przekroczymy nasz strategiczny cel 6,5 GW mocy ze źródeł offshore zakładany na 2040 rok" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Jak podano, decyzja dotyczy m.in. obszarów na Bałtyku, o które ubiegała się grupa PGE w ramach postępowań rozstrzygających.

Decyzja została wydana dla obszaru 43.E.1, o które wnioskowała PGE Baltica 4. PGE posiada 55,04 proc. udziałów w tej spółce, a pozostałe 44,96 proc. udziałów należy do Tauronu. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej, jaka miałaby powstać na podstawie uzyskanego pozwolenia, wyniesie ok. 1 GW.

Pozwolenie dotyczy też obszaru 44.E.1, o którą wnioskowała Elektrownia Wiatrowa Baltica 9, w której PGE posiada 100 proc. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej wyniesie ok. 1 GW.

O obszar 60.E.3 wnioskowała Elektrownia Wiatrowa Baltica 1, w której PGE posiada 100 proc. udziałów. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej wyniesie ok. 1,2 GW.

Pozwolenie dostał również obszar 60.E.4, o które wnioskowała Elektrownia Wiatrowa Baltica 5, a w której PGE posiada 66,19 proc. udziałów, a pozostałe 33,81 proc. udziałów należy do Enei. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej, wyniesie ok. 0,56 GW.

Ponadto pozwolenie dotyczy obszaru 45.E.1 na potrzeby budowy morskiej farmy wiatrowej, o które wnioskowała Elektrownia Wiatrowa Baltica 2. PGE posiada 50 proc. udziałów w Elektrownia Wiatrowa Baltica 2, a pozostałe 50 proc. należy do Orsted. Moc planowanej morskiej farmy wiatrowej wyniesie ok. 0,2 GW.

W komunikacie wskazano, że decyzje nie są ostateczne. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronom postępowania przysługuje prawo skierowania wniosku do Ministra Infrastruktury o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Obecnie grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Orsted. Grupa PGE przygotowuje się też do budowy projektu Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 roku.(PAP Biznes)

mcb/ asa/ pel/ ana/