PGE i Orsted mają umowę inwestycyjną dot. dwóch projektów offshore

PGE Polska Grupa Energetyczna i duński Orsted podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture, której celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja dwóch morskich projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW. Orsted obejmie nowe udziały stanowiące 50 proc. kapitału zakładowego w dwóch projektach za 657 mln zł - podała PGE w komunikacie.

Chodzi o projekt Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 (Baltica 3) o mocy ok. 1 GW oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 (Baltica 2) o mocy ok. 1,5 GW.

Jak podano, oba projekty PGE kwalifikują się do uczestnictwa w 2021 r. w pierwszej fazie działania systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce dla farm o łącznej mocy wynoszącej 5,9 GW.

Najbardziej zaawansowanym z projektów jest projekt Baltica 3, który może zacząć produkować energię elektryczną w 2026 roku.

Zamknięcie transakcji jest przewidywane w I kwartale 2021 r., pod warunkiem uzyskania zgody organu regulacyjnego.

"Morska energetyka wiatrowa to ogromna szansa dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Szacuje się, że ponad 100 krajowych podmiotów z powodzeniem może zostać włączonych w procesy przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Potencjał morskiej energetyki na Bałtyku oceniany jest na ok. 11 GW do 2040 r., a szacowana łączna wartość inwestycji w morskie projekty wiatrowe to nawet 160 mld zł" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

"Potencjał Morza Bałtyckiego w kontekście pozyskiwania energii z morskich farm wiatrowych jest ogromny. Dlatego też liczymy, że nasza współpraca przyczyni się do wykorzystania posiadanych doświadczeń i sprawnego przygotowania obu projektów do etapu eksploatacji" - dodał.

Do 2040 roku grupa PGE chce posiadać co najmniej 6,5 GW zainstalowanej mocy w offshore.

Jak dodała Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica, projekty Baltica-2 i Baltica-3, jedne z najbardziej zaawansowanych projektów offshore w Polsce, zapewnią zieloną energię 4 milionom gospodarstw domowych i pozwolą uniknąć emisji ponad 8 milionów ton CO2 rocznie.

"Wiążemy duże nadzieje ze współpracą z PGE. Wspólnie będziemy inwestować w rozwój odnawialnych źródeł energii na Morzu Bałtyckim, wspierać działalność biznesową wokół tworzącego się sektora oraz wzmacniać lokalny łańcuch dostaw i tworzyć w Polsce przemysł, który może wygenerować tysiące miejsc pracy w obszarze produkcji, eksploatacji i konserwacji morskich farm wiatrowych" – powiedział Rasmus Errboe, wiceprezes Orsted Offshore, odpowiedzialny za Europę kontynentalną.(PAP Biznes)

