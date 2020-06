PGE chce budować farmy wiatrowe i fotowoltaiczne na terenie Kompleksu Bełchatów

Katarzyna Waś-Smarczewska Bankier.pl

PGE chce na terenie Kompleksu Bełchatów rozbudować istniejącą farmę wiatrową oraz wybudować nowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Potencjał nowych turbin wiatrowych szacuje się na 100 MW, co wymaga ok. 140 mln euro, a szacunkowy potencjał fotowoltaiki to również 100 MW, co wymaga ok. 70 mln euro.

Obecnie Elektrownia Bełchatów ma moc zainstalowaną 5102 MW i odpowiada za około 20 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej.

"Mamy tam w planach rozbudowę istniejącej farmy wiatrowej i budowę nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych na pozostałych terenach rekultywowanych kopalni" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Wskazał, że obszar działalności Bełchatowa oferuje możliwość ponownego wykorzystania odzyskanych terenów jako bazy dla dużych instalacji fotowoltaicznych.

Dąbrowski wziął udział w debacie online “Will the Just Transition Fund deliver the Green Deal?”. W debacie uczestniczyło ponad 300 ekspertów z Europy, w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, think-tanków oraz europejskich związków zawodowych i mediów.

Dąbrowski ocenia, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest krokiem we właściwym kierunku, ale potrzeba znacznie większego zaangażowania środków UE w przyszłości, aby złagodzić negatywny wpływ transformacji energetycznej w Polsce.

Jego zdaniem, co najmniej 80 proc. funduszu powinno zostać udostępnione regionom węglowym, ponieważ to przed nimi są największe wyzwania.

"Potrzebujemy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do finansowania nakładów inwestycyjnych i tworzenia trwałych miejsc pracy dla naszych pracowników przy instalacji i eksploatacji źródeł odnawialnych. Ponieważ jednak potrzeby inwestycyjne w państwach UE o niższym poziomie PKB na głowę mieszkańca są dużo większe, postulujemy wspólnie z energetykami z 7 państw z naszego regionu, aby zapewnić jeszcze proporcjonalne zwiększenie Funduszu Modernizacyjnego EU ETS na modernizację energetyki w ramach solidarności europejskiej w realizacji ambitnej polityki klimatycznej UE" – powiedział Dąbrowski. (PAP Biznes)

