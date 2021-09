fot. Sunshine Studio / / Shutterstock

PGE będzie wnioskować o podwyżkę taryfy na energię na przyszły rok, trwają wyliczenia co do skali – poinformował PAP Biznes prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

„Będziemy wnioskować o podwyżkę taryfy na energię na przyszły rok. Jesteśmy w trakcie wyliczeń” - powiedział PAP Biznes Dąbrowski w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

„Ceny energii dla odbiorców muszą odzwierciedlać sytuację rynkową. W taryfach musi być przeniesiona cena CO2, która wynika z polityki Unii Europejskiej. Ta cena obecnie przekracza wszelkie oczekiwania rynkowe. Ponadto, przed spółkami energetycznymi ogromny proces inwestycyjny, to wydatki rzędu kilkuset mld zł w branży” - dodał prezes PGE.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił we wtorek, że podwyżka cen energii jest nieuchronna. Jak wskazywał, spółki nie mogą dokładać do biznesu, muszą też inwestować. Mówił, że spółki muszą obniżać koszty, by skala podwyżek cen energii była jak najniższa.

Prezes PGE postuluje, by przymierzyć się do uwolnienia cen energii.

„Uwolnienie cen energii jest rozwiązaniem stosowanym w większości krajów Unii Europejskiej. Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie ceny energii są regulowane. Postulujemy, by się do tej zmiany przymierzyć. Wymaga to decyzji politycznych” - powiedział Dąbrowski. (PAP Biznes)

