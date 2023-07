PGE Obrót nie uwzględniło zamrożonych cen prądu. Spółka wyjaśnia

Trzy razy wyższa kwota za energię elektryczną - takie rachunki za prąd otrzymało ok. 4000 klientów PGE Obrót. Spółka nie uwzględniła zamrożonych cen energii. Powodem jest błąd w wewnętrznym systemie firmy.

Zamiast 186 zł za prąd mieszkanka podwarszawskiej miejscowości zobaczyła zawrotną sumę 560 zł na fakturze. Zużycie było praktycznie takie samo, wskazuje kobieta. Taki rachunek za energię elektryczną wystawiło PGE Obrót. Spółka na wystawionych fakturach nie uwzględniła zamrożonych cen prądu. Firma sama wskazuje, że takie faktury wnikają z błędu w systemie bilingowym, w którym prowadzi się rozliczenia klientów.

"PGE Obrót zidentyfikowała przypadki klientów, dla których zostały wystawione faktury bez uwzględnienia zamrożonych cen prądu. Błędne faktury trafiły do około 4 tys. odbiorców" - czytamy w oświadczeniu spółki przesłanym do TVN24. W związku z tym przedsiębiorstwo rozpoczęło "informowanie klientów zaakceptowanymi przez nich kanałami komunikacji" o popełnione pomyłce przy ustalaniu kwoty do zapłaty.

Jak podaje biuro prasowe, klienci PGE mają otrzymać faktury korygujące z właściwymi stawkami za energię elektryczną.

Zamrożone ceny prądu w 2023 r.

Stawki za energię elektryczną w 2023 r. zostały zamrożone do określonego w ustawie limitu zużycia. Dla wszystkich gospodarstw domowych limit wynosi 2000 kWh. Są jednak wyjątki od tej ogólnej zasady, umożliwiające podwyższenie limitu. Jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się osoba z niepełnosprawnością - limit wyniesie 2600 kWh. Natomiast dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników limit został ustalony na poziomie 3000 kWh rocznie.

Gospodarstwa domowe, gdy przekroczą określony limit zużycia energii elektrycznej, tj. 2000 kWh, 2600 kWh lub 3000 kWh, będą podlegać rozliczeniu za każdą kolejną zużytą kilowatogodzinę według obowiązujących cen i stawek opłat z taryfy oferowanej przez dane przedsiębiorstwo w roku 2023 lub, w przypadku umów na wolnym rynku, według cen ustalonych w umowie z dostawcą.

