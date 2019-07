PGE Baltica: pierwszy prąd z farm wiatrowych na Bałtyku w latach 2025-26

Liczymy, że pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych PGE na Bałtyku popłynie do polskich domów w latach 2025-26 – powiedziała PAP w Brukseli Monika Morawiecka z PGE Baltica.

Morawiecka wzięła udział w piątek w Brukseli w konferencji poświęconej transformacji energetycznej państw członkowskich.

„Morskie farmy wiatrowe to chyba najważniejsza inwestycja PGE początku lat 20. tego wieku. W tej chwili nasze dwa projekty - a mamy łącznie trzy koncesje na Morzu Bałtyckim – są na etapie końcowych uzgodnień jeśli chodzi o decyzję środowiskową. Mamy pomiary wiatru, niedługo będziemy mieć badania geologiczne” – powiedziała PAP w trakcie konferencji.

Jak dodała, zawarta została też umowa przyłączeniowa z PSE. „Wiemy więc już, że farmy będą połączone z polską siecią energetyczną. Liczymy, że pierwszy prąd z tych farm popłynie do polskich domów na przełomie lat 2025-2026. To oczywiście jeszcze kilka lat, ale te projekty mają to od siebie, że się je dłużej przygotowuje, a krócej buduje” – powiedziała.

Jak dodała, w kwestii tej inwestycji współpraca z Komisją Europejska jest bardzo dobra. „Są bardzo przychylni. Rozmawiamy już o konkretnych rozwiązaniach, jeśli chodzi o możliwości skorzystania z funduszy europejskich” – zaznaczyła.

Jak dodała, projekty farm wiatrowych są - ze względu na skalę - kapitałochłonne, dlatego też PGE liczy na dofinansowanie ze środków europejskich. „To jest inwestycja rzędu kilkunastu miliardów złotych. Każde fundusze, które można dostać przed jej zbudowaniem bardzo pomogą obniżyć koszty dla odbiorców” - wskazała.

PGE chce do 2030 r. zainwestować miliardy złotych w budowę farm wiatrowych na Bałtyku, aby na morzu stanęły wiatraki o łącznej mocy 3,5 GW.

Polski rząd oczekuje, że poprzez dywersyfikację źródeł energii i inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe uda się zmniejszyć udział węgla w miksie energetycznym nawet poniżej 60 proc. do 2030 roku (z obecnych ponad 80 proc.). Tak wynika z przedstawionego w listopadzie ubiegłego roku przez Ministerstwo Energii projektu dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 roku".

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ az/ kar/