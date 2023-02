PFR zamraża czynsz najemcom osiedli rynkowej części programu mieszkaniowego PFR Nieruchomości

Zamrażamy do końca 2025 r. czynsz dla najemców osiedli rynkowej części programu mieszkaniowego PFR Nieruchomości - poinformował w czwartek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Przeciętna kwota oszczędności dla najemcy wyniesie nieco ponad 5 tys. zł - dodał.

Jak podkreślił podczas czwartkowego spotkania z mediami Paweł Borys, czynsz dla najemców osiedli rynkowej części programu mieszkaniowego PFR Nieruchomości "zostaje zamrożony". "Stawka czynszu oraz kaucja nie będą podlegać waloryzacji o wskaźnik inflacji do końca 2025 roku. Przeciętna kwota oszczędności dla najemcy wyniesie nieco ponad 5 tys. zł" - zaznaczył szef PFR.

Zgodnie z szacunkami PFR w skali całego 2024 r. średnia oszczędność dla najemcy wyniesie 2169 zł, a w kolejnym roku - 2981 zł. Zamrożenie czynszu zapewni 3 tys. rodzin gwarancję niezmiennej stawki - przekazano.

Dodatkowym wsparciem dla najemców będzie zwrot kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu, który będzie dotyczył wszystkich najemców Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Średnio dla najemcy będzie to oszczędność na poziomie 1500 zł - poinformował PFR.

Obecnie – jak przekazano – średni czynsz za 50-metrowe mieszkanie wynosi niespełna 1500 zł miesięcznie. Jak poinformowano, czynsz na osiedlach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju jest średnio o 20 proc. niższy niż ten oferowany przez komercyjnych wynajmujących. Co więcej, ok. 63 proc. najemców korzysta z dopłat do czynszu na poziomie średnio 306 zł miesięcznie dla przeciętnego mieszkania o powierzchni 50 m kw. w ramach rządowego programu "Mieszkanie na Start".

"Dla tych najemców stawka czynszu jest tak naprawdę o 40 proc. niższa niż stawki najmu, które są na rynku w danej lokalizacji" – powiedział Paweł Borys w czwartek.

"Mieszkanie na Start" to program bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania. Jest to realizowane poprzez dopłaty pokrywające część czynszu najmu nowo wybudowanego mieszkania lub mieszkania oddanego do użytkowania w wyniku rewitalizacji. Program wystartował z początkiem 2019 r. Dopłaty do najmu można otrzymywać przez okres do 15 lat.

Spółka PFR Nieruchomości jest odpowiedzialna za rozwój dwóch funduszy oferujących mieszkania w formule najmu instytucjonalnego – Funduszu Mieszkań na Wynajem i Funduszu Mieszkań dla Rozwoju i posiada około 7,5 tys. mieszkań wybudowanych i w budowie w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce. Są to zarówno inwestycje w największych metropoliach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Łodzi, a także miastach średnich, takich jak Toruń, Radom, Wałbrzych czy Świdnik. Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju wspierającej zrównoważony rozwój kraju poprzez realizację projektów inwestycyjnych. (PAP)

