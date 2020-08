PFR wypłacił 60,5 mld zł z tarczy finansowej

fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera RP

Polski Fundusz Rozwoju wypłacił mikro, małym i średnim firmom 60,5 mld zł środków pomocowych w związku z epidemią koronawirusa - poinformował w trakcie konferencji prasowej prezes PFR Paweł Borys. Po ewentualnym uwzględnieniu odwołań ww. kategorie firm mogą otrzymać jeszcze kolejny 1 mld zł.

Z pomocy PFR skorzystało 345.542 firm zatrudniających 3,12 mln osób.

Mikroprzedsiębiorcom wypłacono 18,7 mld zł z dostępnej puli 25 mld zł, a małym i średnim firmom 41,8 mld zł z puli 50 mld zł.

Borys poinformował, że według deklaracji firm program pomocowy PFR dla mikrofirm i MŚP utrzymał 2,5 mln miejsc pracy.

Najwięcej środków (18,6 mld zł) otrzymała, według PKD, branża handlu hurtowego, i detalicznego, naprawa pojazdów samochodowych. 12,9 mld zł trafiło do przetwórstwa przemysłowego, 9,5 mld zł do budownictwa, 4,6 mld zł do transportu i gospodarki magazynowej. 2,5 mld zł przeznaczono na pomoc dla działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

Powyżej 1 mld zł wypłacono branżom: usługi administrowania i działalność wspierająca, pozostała działalność usługowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, informacja i komunikacja.

Według Borysa z programu PFR skorzystała blisko połowa polskich firm mikro, małych i średnich.

Średnia kwota subwencji dla mikrofirm wyniosła 69 tys. zł, a dla MŚP 576 tys. zł.

Kryzys kosztował polską gospodarkę ok. 200 tys. miejsc pracy

"Jesteśmy przekonani, że wpisując się w szersze działania antykryzysowe rządu (...) ten program Tarczy Finansowej PFR przyczynił się istotnie do tego, że Polska ma szansę przejść przez ten kryzys możliwie bezpiecznie i skala kryzysu będzie najpłytsza wśród wszystkich krajów UE - tak przynajmniej jest obecnie według prognoz KE" - powiedział Borys.

Szef PFR przekazał, że według szacunków "kryzys wywołany pandemią kosztował polską gospodarkę, społeczeństwo niecałe 200 tys. miejsc pracy - patrząc na różne dane".

"Mamy pewien skok bezrobocia. Natomiast na tle wielu krajów - biorąc pod uwagę też skalę tej recesji - można powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy się ustabilizowała. I bardzo dobre są te dane pokazujące, że już ponad 80 proc. firm nie planuje żadnych zwolnień, że utrzyma zatrudnienie; a zaledwie 5 proc. firm deklaruje, że to rozważa - w trakcie kryzysu było to aż 28 proc." - powiedział Borys.

Umorzone subwencje

"Szacujemy, że średnio ok. 60 proc. udzielonych subwencji finansowych dla mikro, małych i średnich firm będzie umorzone. Koszt programu wyniesie ok. 35 mld zł" - poinformował Borys.

Borys poinformował, że 89 proc. firm, które złożyło wniosek o pomoc finansową, otrzymało środki od PFR.

PFR otrzymał ok. 12 tys. wniosków ws. postępowania odwoławczego od firm, którym odmówiono wypłaty środków.

Prezes Funduszu zakłada, że nie wszystkie z nich zostaną rozpatrzone pozytywnie, a w III kw., po zakończeniu procedur odwoławczych łączna kwota wypłaconych przez PFR środków może zwiększyć się do 61,5 mld zł.

"Najczęstsze powody odwołań dotyczyły w ostatnich miesiącach rozliczeń z ZUS-em w kwestii ustalania wielkości zatrudnienia, rozliczeń z urzędami skarbowymi" - powiedział.

"Mieliśmy dużo odwołań wynikających z tego, że firmy się przekształcały, albo że przedsiębiorcy wpisali przez pomyłkę kwotę bez jednego lub dwóch zer, np. zamiast zawnioskować o 500 tys. zł wnioskowali o 5 tys. zł" - dodał.

Możliwość składania wniosków w ramach programów dla mikrofirm i MŚP zakończyła się 31 lipca. Procedury wyjaśniające i reklamacyjne będą trwać do połowy października br.

PFR prowadzi nadal program wsparcia dla dużych firm o wartości do 25 mld zł. Prezes PFR powiedział PAP Biznes w ub. tygodniu, że z tego programu wykorzystana może być kwota ok. 20 mld zł.

Polski Fundusz Rozwoju realizuje program wsparcia krajowych przedsiębiorstw dotkniętych przez epidemię koronawirusa o pierwotnie deklarowanej wartości 100 mld zł, finansowany emisjami obligacji. PFR wyemitował do tej pory papiery o łącznej wartości 62 mld zł.

Pod koniec lipca prezes PFR Paweł Borys powiedział PAP Biznes, że kolejne emisje obligacji PFR będą wynosić po ok. 5 mld zł, a najbliższa planowana jest w sierpniu. Zasugerował, że kwota całego programu pomocowego PFR może wynieść łącznie nieco ponad 80 mld zł wobec pierwotnie zapowiadanych 100 mld zł.

Przedstawiciele PFR informowali w lipcu, że PFR przewiduje na kolejne emisje jedynie tenory 7 i 10-letnie.

