PFR wyłoży pieniądze zamiast KPO. W cztery miesiące to ponad 20 mld zł

Polski Fundusz Rozwoju do końca roku może uruchomić prefinansowanie inwestycji w ramach KPO na ponad 20 mld zł - poinformował prezes Polskiego Fundusz Rozwoju Paweł Borys.

fot. Karol Serewis / / ZUMA Press

"Rozpoczęliśmy realizację Krajowego Planu Odbudowy. W tej chwili PFR to finansuje, mamy wypłacone ponad 3 mld zł, ale widzimy już w tej chwili zapotrzebowanie ze strony różnych ministerstw, które prowadziły w ostatnich miesiącach wiele przetargów, że za chwilę mogą być to kwoty już powyżej 10 mld zł, a do końca roku spokojnie powyżej 20 mld zł" - powiedział Borys.

Na początku sierpnia PFR informował, że wypłacił 3,6 mld zł w ramach prefinansowania KPO.

tus/ asa/