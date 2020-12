PFR udzieli JSW 173,6 mln zł pożyczki

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Polski Fundusz Rozwoju przyznał JSW pożyczkę preferencyjną w kwocie 173,6 mln zł - podało JSW w komunikacie.

PFR udzielił spółce wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm".

Wypłata pożyczki preferencyjnej, podobnie jak udzielonej spółce pożyczki płynnościowej, ma nastąpić nie później niż do końca 2020 roku.

Termin spłaty zobowiązań to 30 września 2024 r. Jednocześnie JSW może zwrócić się do PFR z wnioskiem o umorzenie części pożyczki, zgodnie z postanowieniami "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm", czyli do 75 proc. szkód wywołanych przez pandemię COVID-19. (PAP Biznes)

