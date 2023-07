PFR przygotowuje pakiet usług dla chcących inwestować na Ukrainie

Ukraiński MON: okręty płynące do rosyjskich portów uznajemy za jednostki wojskowe Wszystkie okręty płynące na Morzu Czarnym w kierunku morskich portów Rosji mogą być od piątku traktowane jako przewożące ładunki przeznaczone do celów wojskowych – poinformowało w czwartek Ministerstwo Obrony Ukrainy w komunikacie. To lustrzany ruch na wcześniejszą decyzję Rosji.