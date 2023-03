Kwota prefinansowania projektów z Krajowego Planu Odbudowy przez Polski Fundusz Rozwoju w 2023 r. to 15-20 mld zł - poinformował prezes PFR Paweł Borys.

"W tej chwili podpisaliśmy umowy praktycznie ze wszystkimi ministerstwami. Zostało jeszcze jedno, mam nadzieję, że w marcu podpiszemy tę umowę. Jedną z największych podpisaliśmy dwa tygodnie temu z Ministerstwem Infrastruktury, które już zapowiedziało realizację inwestycji o wartości 11 mld zł. Te inwestycje, które są potrzebne polskiej gospodarce, ruszą. Spodziewamy się, że w tym roku będzie to kwota między 15-20 mld zł, która trafi z PRF na prefinansowanie tych inwestycji, a w przyszłości, kiedy te pieniądze do nas trafią - bo nie wyobrażam sobie, żeby nie trafiły - one zrefinansują te wydatki, które my ponieśliśmy, które z kolei my finansujemy z wolnych środków, które posiadamy w tej chwili ze spłaty tarczy finansowej" - powiedział Borys.

"To jest o tyle ważne, że duża część inwestycji realizowanych w ramach KPO wymaga co najmniej czterech lat na realizację. Więc zbliżamy się do cienkiej, czerwonej linii po przekroczeniu której nie byłoby już wystarczająco dużo czasu, żeby te inwestycje zrealizować" - dodał.

Na początku lutego Borys informował, że PFR ma 15 mld zł na prefinansowanie Krajowego Planu Odbudowy w 2023 r. ze środków pochodzących z nadwyżek z tarczy finansowej.

