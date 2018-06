Z 640 do 1,5 mld zł ma wzrosnąć łączna kwota zaangażowania PFR Ventures w finansowanie start-upów jeszcze w tym roku.



Liczba funduszy powiększy się z aktualnych 9 do 20 - mówi w rozmowie z "PB" Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Liczy on na kilkunastoprocentowy zwrot z inwestycji w technologiczne biznesy.