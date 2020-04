PFR oferuje pracę. Szuka analityków i menadżerów inwestycyjnych

Poszukujemy analityków i menadżerów inwestycyjnych do rozwijającego się zespołu - napisał w poniedziałek na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Tarcza finansowa PFR - jak czytamy na stronach Funduszu - to nowy program pomocowy w ramach tarczy antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Ma on udostępnić przedsiębiorcom finansowanie na preferencyjnych warunkach, ograniczać skutki spowolnienia w polskiej gospodarce i przyczynić się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju. Jego wartość to 100 mld zł.

autor: Ewa Wesołowska