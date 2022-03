PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Wszystko, co warto wiedzieć [Tłumaczenie na język ukraiński]

/

Na mocy uchwalonej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uchodźcy będą mogli wystąpić o nadanie numeru PESEL. Jak to zrobić? Od kiedy można złożyć wniosek? Podpowiadamy.



Zgodnie z treścią przepisów ustawy opublikowanej w Dzienniku Ustaw obywatele Ukrainy będą mogli przebywać legalnie w Polsce przez 18 miesięcy, jeśli wjechali legalnie na terytorium naszego państwa bezpośrednio przez ukraińsko-polską granicę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą składać od 16.03.2022 r.

PESEL – czy jest on niezbędny?

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdej osobie urodzonej w Polsce, będącej obywatelem Polski lub, w określonych przypadkach, także cudzoziemcom. Można z niego wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:

korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,

założenia konta w banku,

zapisania dziecka do szkoły,

korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców

Kto może wnioskować o PESEL w związku z wojną w Ukrainie?

Wniosek o PESEL może złożyć każdy kto:

przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,

zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Osoby, które zdążyły otrzymać numer PESEL przed 16 marca 2022 r., będą musiały ponownie zgłosić się do urzędu w elu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Formularz wniosku można znaleźć na stronie rządowej. Są one dwujęzyczne, tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie.

Dane, które należy wpisać we wniosku, to:

imię i nazwisko,

data i miejsce urodzenia,

kraj urodzenia i obywatelstwo,

data wjazdu do Polski,

ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeżeli wnioskodawca go posiada,

aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

W sytuacji kiedy wniosek wypełniany jest w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaje się również dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Dokumenty do wniosku o PESEL

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL trzeba będzie okazać:

dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,

w przypadku osób poniżej 18 r.ż. – także dokument potwierdzający urodzenie, może być to także dokument unieważniony,

w przypadku braku dokumentów będzie trzeba złożyć oświadczenie (będzie skuteczne tylko wtedy, kiedy okaże się, że wnioskujący nie ma dokumentu tożsamości. Oświadczenie będzie nieskutecznie w sytuacji, kiedy okaże się, że po weryfikacji z systemem Straży Granicznej osoba wnioskująca jest zarejestrowana w tym systemie i dysponuje dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości).

Do wniosku o nadanie numeru PESEL wnioskujący będą musieli przedłożyć zdjęcie, które spełnia wymagania jak do dowodu osobistego, tj.:

kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek;

osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice;

osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).

Urzędy gminy mogą zapewnić możliwość nieodpłatnego wykonania takiej fotografii.

Zgodnie z przyjętymi przepisami przy składaniu wniosku będą również pobierane odciski palców. Odciski palców będą pobierane u osób powyżej 12 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek o PESEL

Uchodźcy mogą zgłosić się do najbliższego urzędu gminy, aby złożyć wniosek o PESEL. W niektórych placówkach dodatkowo od razu będzie można założyć profil zaufany oraz się zameldować. Trzeba pamiętać, że niektóre urzędy wymagają wcześniejszego umówienia wizyty.

W niektórych gminach zostaną uruchomione specjalne punkty, gdzie uciekający przed wojną będą mogli wnioskować o PESEL. Ponadto pojawiają się także informacje o tworzeniu mobilnych punktów, gdzie będzie można złożyć wniosek. Bieżących informacji należy szukać na stronach internetowych urzędów miast i gmin.

PESEL для тих, хто тікає від війни в Україні

Відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, громадяни України зможуть подати заявку на отримання номера PESEL. Як це зробити? З якого часу можна подавати заявку?

Відповідно до положень закону, опублікованого в суботу у Віснику Законодавчих Актів, громадяни України зможуть легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року, якщо ці особи законно в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо через українсько-польський кордон в період з 24 лютого 2022 року та заявляють про намір залишатися на території Польщі.

Громадяни України можуть подавати заявки на отримання номеру PESEL з середи 16 березня 2022 року.

PESEL - чи необхідний?

Номер PESEL – це послідовність з 11 цифр, які індивідуально присвоюються кожній особі, яка народилася в Польщі, яка є громадянином Польщі або, в деяких випадках, також іноземцем. За номером PESEL можна прочитати дату народження та стать. PESEL вигідний, між іншим для:

використання медичних послуг та вакцинації,

відкриття банківського рахунку,

зарахування дитини до школи,

використання пільг на допомогу біженцям

Хто може подати заявку на отримання PESEL у зв’язку з війною в Україні?

Будь-хто може подати заявку на отримання PESEL, саме той, хто:

прибув у період з 24 лютого 2022 року до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями,

зареєструється (подасть заяву) в будь-яке відділення ґміни.

Форма заявки на отримання PESEL

Форму заявки можна знайти за адресою: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Форми двомовні, тобто польсько-українські та польсько-російські.

Дані, які необхідно ввести в заявку:

ім'я та прізвище,

дата і місце народження,

країна народження та громадянство,

дата в’їзду до Польщі,

український реєстраційний номер - якщо заявник його має,

для отримання довіреного профілю - контактні дані: адреса електронної пошти та польський номер телефону.

У випадку, коли заявка заповнюється від імені неповнолітньої особи (дитини до 18 років), також подаються дані батьків та/або особи, яка фактично опікується дитиною.

Документи до заявки на отримання PESEL

Під час подачі заявки на отримання номеру PESEL вам потрібно буде показати:

проїзний документ, карта поляка або будь-який інший документ із фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу

у випадку осіб віком до 18 років - також документ, що підтверджує народження

це також може бути документ, визнаний недійсним

у разі відсутності документів необхідно буде подати заяву.

(заява набуде чинності лише тоді, коли виявиться, що заявник не має документа, що посвідчує особу. Заява буде недійсною в тому випадку, якщо виявиться, що після перевірки в системі прикордонної служби заявник зареєстрований у цій системі і має документ, що дозволяє посвідчити особу).

У заявці також знадобиться фото, яке має відповідати вимогам, встановленим законодавством.

Фото для заявки на отримання PESEL

Для подачі заявки на отримання номеру PESEL заявники повинні подати фотографію, яка відповідає вимогам для документу, що посвідчує особу, а саме:

кольорова фотографія розміром 35×45 мм, зроблена на рівномірному світлому фоні, з рівномірним освітленням, має хорошу різкість і відтворює природний колір шкіри, охоплює зображення від верхньої частини голови до верхньої частини плечей так, щоб обличчя займало 70-80% фотографії, на якій зображена людина у фронтальному положенні, зберігаючи вертикальну симетрію та чітко відображаючи зображення обличчя заявника

людина на фотографії повинна дивитися прямо перед собою і мати природний вираз обличчя, закритий рот, обличчя не вкрите волоссям, видно брови, очі та зіниці

людина на фото повинна бути зображена без головного убору і без темних окулярів (за деякими винятками).

Управління ґміни можуть надати можливість зробити таку фотографію безкоштовно.

Відбитки пальців для номера PESEL

Відповідно до прийнятих правил, при подачі заявки зніматимуть відбитки пальців. Відбитки пальців будуть знімати у людей старше 12 років.

Заява від імені дитини

Присутність дитини віком до 12 років при поданні заявки не обов’язкова – крім випадків, коли її особу встановлять на підставі заяви. Заявку від імені дитини може подати один із батьків, куратор, опікун, тимчасовий опікун, призначений судом опіки або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не беруть.

Попередньо виданий номер PESEL потрібно буде доповнити

Особам, яким вдалося отримати номер PESEL до 16 березня 2022 року, доведеться знову з’явитися в управлінні для того, щоб подати фотографії та взяти відбитки пальців. Відповідно до Закону це необхідно зробити, щоб вони могли скористатися допомогою, передбаченою Законом про допомогу громадянам України.

Куди подати заявку на отримання PESEL

Біженці можуть звернутись до найближчого управління ґміни, щоб подати заявку на отримання номера PESEL. Окрім подання заявки, опублікованої у «Бюлетні публічної інформації», необхідно додати фотографію, яка відповідає описаним вимогам. У людей старше 12 років також зніматимуть відбитки пальців.

У деяких управліннях під час подачі заявки на отримання PESEL також можна буде створити довірений профіль і приписатися. Пам’ятайте, що деякі управління потребують попереднього запису. У деяких ґмінах відкриються спеціальні пункти, куди люди, які втікають від війни, зможуть подати заявку на отримання номера PESEL. Крім того, є інформація про створення мобільних пунктів, куди можна буде подати заявку. Актуальну інформацію можна знайти на сайтах управління міст та ґмін.