Moskwa skarży się na pakiet "Fit for 55". Sprawa trafiła do TSUE Złożyliśmy pierwszą skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego jednego z dokumentów w ramach pakietu Fit for 55 - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Proponowane zmiany mogą sprawić, że wiele dziedzin życia stanie się droższych.