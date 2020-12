PCF Group zadebiutuje w piątek na GPW

W przeciwieństwie do wielu debiutujących w ostatnich latach spółek People Can Fly może pochwalić się wieloletnią historią. Studio zostało założone w 2002 roku, a w 2007 roku większościowym wspólnikiem spółki stał się Epic Games, amerykański producent gier oraz twórca Unreal Engine – popularnego silnika do budowy gier, na którym bazują produkcje People Can Fly. Kolejnym etapem rozwoju firmy był wykup menadżerski od Epic Games w 2015 roku przez Sebastiana Wojciechowskiego.