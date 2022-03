PCC Rokita z rekordowymi wynikami w 2021 r., perspektywy na ten rok nie są jednoznaczne

/ PCC Rokita

PCC Rokita zanotowała rekordowe wyniki finansowe w 2021 roku, znacznie przebijając oczekiwania analityków. Najistotniejszy wpływ miał segment poliuretany. Jednak perspektywy na 2022 rok nie są jednoznaczne - poinformowała spółka w raporcie rocznym.

Skonsolidowany zysk EBITDA PCC Rokita na koniec 2021 roku znalazł się na rekordowym poziomie blisko 671 mln zł, wyższym o prawie 102 proc. niż w roku 2020. Zysk netto grupy osiągnął również historycznie najwyższą wartość na poziomie 417 mln zł, wyższą o ponad 255 proc rdr.

Wyższe były także wyniki samego czwartego kwartału 2021 roku wobec czwartego kwartału roku 2020. Zysk EBITDA Grupy wzrósł o ponad 86 proc., a skonsolidowany zysk netto był wyższy o ponad 212 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki PCC Rokita w czwartym kwartale 2021 roku według wyliczeń PAP Biznes i ich odniesienie do konsensusu oraz poprzednich wyników. Dane w mln zł.

4Q2021 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2021 Przychody 606,4 537,8 13% 41% 12% 2203,0 EBITDA 233,8 155,2 51% 87% 66% 670,3 EBIT 187,2 108,9 72% 125% 97% 482,9 zysk netto j.d. 181,0 95,5 89% 212% 136% 417,3 marża EBITDA 38,6% 28,8% 9,72 9,46 12,54 30,43% marża EBIT 30,9% 20,4% 10,45 11,54 13,34 21,92% marża netto 29,8% 17,7% 12,12 16,36 15,70 18,94%

PCC Rokita podał, że najistotniejszy wpływ na wyniki w zeszłym roku miała działalność segmentu poliuretany.

"Rok 2021 był najlepszym w historii tego segmentu zwłaszcza w obszarze pianek elastycznych. Zysk EBITDA segmentu był wyższy o 203 proc. od zysku roku 2020. Ceny produktów utrzymywały się na wysokim poziomie, będącym między innymi skutkiem ograniczonej dostępności polioli i wysokiego zapotrzebowania na nie na rynku. Co za tym idzie, odnotowaliśmy również rekordowy poziom rentowności tej grupy produktów" - napisano w komentarzu do wyników.

W najbliższym czasie sytuacja na rynku poliuretanów może być jednak niejednoznaczna.

Grupa w pierwszej połowie marca odnotowała wzrost zamówień w porównaniu do poprzednich dwóch miesięcy. Ponadto w drugim kwartale tego roku planowane są dłuższe przestoje remontowe u niektórych producentów w Europie. Spółka zaznacza, że bardzo trudno jest obecnie ocenić, w jaki sposób ta sytuacja przełoży się na rentowność sprzedaży. W normalnych okolicznościach byłby to czynnik pozwalający na zwiększenie marżowości, natomiast sytuacja związana z wojną w Ukrainie nie pozwala aktualnie na bardziej precyzyjne szacowanie zachowań rynku.

Jednocześnie w 2022 roku pojawi się nowy producent w Europie Środkowo-Wschodniej, węgierska firma petrochemiczna MOL.

Wzrosty odnotował także segment chloropochodne. W 2021 roku wynik EBITDA tego segmentu był wyższy o ponad 59 proc. w stosunku do roku 2020.

"Wpływ na lepsze wyniki w omawianym okresie miała przede wszystkim wyższa produkcja, związana z dużym popytem na surowce chemiczne oraz intensyfikacja sprzedaży produktów chloropochodnych. Na przestrzeni całego roku średnie ceny sprzedaży były nieznacznie wyższe niż w poprzednim roku, przy czym ceny w ostatnim kwartale były już wyraźnie wyższe niż w poprzednich okresach. Przede wszystkim istotnie wzrosły ceny sody kaustycznej. Średnia cena tego produktu w ostatnim kwartale podwoiła się wobec ceny z czwartego kwartału roku 2020. Obecnie ma miejsce dalszy wzrost cen chloroalkaliów. Ta tendencja może być kontynuowana również w najbliższym czasie" - napisano w raporcie rocznym.

Obecnie następuje zachwianie w obustronnym przepływie towarów na linii wschód-zachód i trudno oszacować, jak ta sytuacja będzie rozwijała się oraz jak wpłynie na wyniki segmentu.

Rok 2021 był również udanym okresem dla segmentu Inna działalność chemiczna. Zarówno wielkość obrotów, marże jak i uzyskane wyniki finansowe osiągnęły rekordowe poziomy. Zysk EBITDA wzrósł o ponad 240 proc. w stosunku do roku 2020. Wzrosty te to głównie konsekwencja wciąż utrzymującej się korzystnej sytuacji rynkowej w branży fosforopochodnych oraz zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów specjalistycznych.

W całym minionym roku utrzymywała się korzystna sytuacja w otoczeniu konkurencyjnym w tej branży, czego pierwsze sygnały były obserwowane już w czwartym kwartale 2020 roku. Ponadto wpływ na wyniki segmentu miały także wyższe zdolności produkcyjne nowej instalacji. Obecnie instalacja pracuje wykorzystując już zdecydowaną większość swojego nominalnego potencjału.

"Początek roku 2022 charakteryzuje się jednak pewnym spadkiem zapotrzebowania ze strony rynku, zauważonym już w czwartym kwartale ubiegłego roku. Jeśli taka sytuacja utrzyma się dłużej, może to prowadzić do stopniowego spadku cen. Jednocześnie zauważalny jest wzrost cen kluczowych surowców, przy czym wzrost ten jest wciąż niższy niż wzrost cen produktów. Podwyżki cen surowców związane są z globalnym niedoborem niektórych materiałów bazowych oraz zaburzonymi łańcuchami logistycznymi jak i znaczącym wzrostem kosztów energii" - napisała spółka.

W związku z wojną w Ukrainie mogą pojawić się zakłócenia w zakresie logistyki surowcowej segmentu, przy czym obecnie nie są one odnotowywane.

PCC Rokita przyjął założenia strategii dekarbonizacji do 2050 roku

PCC Rokita przyjął założenia strategii dekarbonizacji na lata 2022-2050, zakładający dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej netto na koniec 2050 roku - poinformowała firma chemiczna w komunikacie.

PCC Rokita zakłada, że:

- do końca 2025 roku 20 proc. lub więcej energii elektrycznej zużywanej w grupie będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii lub będzie mieć pokrycie gwarancjami pochodzenia z OZE,

- do końca 2030 roku co najmniej 50 proc. redukcja współczynnika emisyjności energii elektrycznej zużywanej w PCC Rokita w stosunku do wartości współczynnika z 2020 r.,

- do końca 2030 r.: zakończenie używania węgla w celach energetycznych w PCC Rokita,

- do końca 2040 roku obniżenie współczynnika emisyjności energii elektrycznej zużywanej w PCC Rokita do poziomu poniżej 270 g ekwiwalentu dwutlenku węgla/kWh,

- do końca 2050 roku utrzymanie zużycia energii elektrycznej do celów elektrolizy i obróbki chloru poniżej 2,45 MWh na tonę chloru,

PCC Rokita szacuje, że zakładane cele strategiczne zostaną zrealizowane dzięki wdrożeniu szeregu komplementarnych inicjatyw w zakresie produkowanej i nabywanej energii elektrycznej, najważniejsze z nich to zakup gwarancji pochodzenia energii z OZE, modernizacja własnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, umożliwiająca zasilanie ich wodorem i gazem ziemnym, budowa farm fotowoltaicznych i wiatrowych, podpisanie umów cPPA z OZE oraz inicjatywy zwiększenia efektywności energetycznej.

Założenia strategii PCC Rokita przyjmują, że transformacja będzie przebiegać w tempie przyjętym w "Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.".

