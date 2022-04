PAŻP podpisała czasowe porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego

/ pansa.pl

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała w czwartek porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Porozumienie ma obowiązywać do 10 lipca br. Szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że transport lotniczy w Polsce w najbliższych tygodniach będzie odbywał bez zaburzeń.

- Udało się nam dojść do porozumienia. Przy czym musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest koniec wojny to, jest rozejm - powiedział podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. lotnictwa wiceprzewodniczący ZZ KRL Andrzej Fenrych.

Przeczytaj także Ile zarabiają polscy kontrolerzy ruchu lotniczego na tle innych państw?

Jak dodał, "w imię dalszej dobrej współpracy, ponieważ PAŻP zobowiązała się do rozpoczęcia audytu i restrukturyzacji, (...) aby nie paraliżować ruchu lotniczego w Polsce, by Polacy mogli korzystać swobodnie z podróży lotniczych, by firmy lotnicze, które ucierpiały w pandemii, miały szansę normalnie rozwijać swój biznes w rozpoczynającym się sezonie letnim, poszliśmy na daleko idące ustępstwa i udało się nam porozumieć".

Fenrych powiedział, że porozumienie ZZ KRL z PAŻP ma obowiązywać do 10 lipca br.

Minister Adamczyk zapewnił, że "transport lotniczy w Polsce w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach jest niezaburzony". Jak dodał, jest "przekonany, że i w najbliższych miesiącach i latach".

Adamczyk: Porozumienie w PAŻP pozwoliło uniknąć ograniczenia liczby lotów

Zawarcie porozumienia z kontrolerami ruchu lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pozwoliło uniknąć najgorszego scenariusz dla polskiej przestrzeni powietrznej - ograniczenia liczby lotów - wynika z czwartkowej wypowiedzi ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

"Dzięki konstruktywnym rozmowom, jak wszyscy zauważyli, których dynamika wzrosła w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, to porozumienie (z kontrolerami ruchu lotniczego - PAP) pozwoliło uniknąć najgorszego scenariusza dla polskiej przestrzeni powietrznej, dla polskiego nieba" - powiedział Adamczyk.

🟢 Mamy przełom w negocjacjach ze Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego!



Za chwilę posiedzenie sejmowej podkomisji, podczas której podamy szczegóły. #kontrolerzy @MI_GOV_PL @PANSA_PL — Andrzej Adamczyk (@AMAdamczyk) April 28, 2022

"Chciałem podziękować za to, że w sytuacji szczególnej, którą dzisiaj mamy - wojny za wschodnią granicą, polska przestrzeń powietrzna będzie służyła wsparciu Ukrainy, nie będzie przestrzenią zamkniętą, nie będzie przestrzenią z ograniczoną ilością lotów" - dodał minister.

Jak powiedział Adamczyk, rozporządzenie Rady Ministrów, które ograniczało ilość lotów w polskiej przestrzeni powietrznej od 1 maja, w przypadku gdyby do porozumienia nie doszło, zostanie zmienione.

"Przygotowane są wszystkie stosowne dokumenty. (...) Mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym skutki tego rozporządzenia zostaną wycofane" - podkreślił Adamczyk.

Adamczyk: Zarząd PAŻP zgodził się na płace kontrolerów sprzed pandemii

Zarząd Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zgodził się, aby kontrolerzy ruchu lotniczego otrzymywali płace takie jak przed pandemią - powiedział w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Wiem, że zarząd Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zgodził się na powrót do płacy sprzed pandemii, powrót do warunków płacowych przed pandemią (dla kontrolerów ruchu lotniczego - PAP)" - powiedział minister.

Podkreślił, że po zawarciu porozumienia rząd będzie musiał zmienić rozporządzenie, które ogranicza liczbę lotniczy operacji nad Polską.

"Rząd musi zmienić rozporządzenie w sprawie ograniczenia ruchu lotniczego, bo przecież ono obowiązuje. Ono weszło w życie i musimy to zrobić dzisiaj. Jutro wdrożymy nowe rozwiązania, czyli te, które przywrócą stan w taki sposób, aby pozwolić wykonywać wszystkie operacje lotnicze w Polsce" - powiedział Adamczyk.

Müller o porozumieniu z kontrolerami: nie będzie problemów w ruchu lotniczym od 1 maja

Mamy do czynienia de facto z przedłużeniem rozmów z kontrolerami, wydłużeniem czasu, żebyśmy mogli o tych wszystkich szczegółach porozmawiać do lipca. Nie będzie żadnych problemów dotyczących ruchu lotniczego od 1 maja - mówił rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że jest po rozmowie z szefem resortu infrastruktury. "Mamy w tej chwili do czynienia de facto z przedłużeniem tych rozmów, z konstruktywnym podejściem, wydłużeniem czasu, żebyśmy mogli o tych wszystkich szczegółach porozmawiać do lipca" - powiedział.

"Jeżeli to porozumienie, które zostało przed chwilą podpisane, zostanie zrealizowane, to nie będzie żadnych problemów dotyczących ruchu lotniczego w tym czasie od 1 maja, i to jest właściwie najważniejsza informacja, która jest w tej chwili do przekazania" - mówił Müller.