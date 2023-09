Ożywienie na polskim rynku pracy. Te branże będą zatrudniać - IT daleko za liderem

ManpowerGroup opublikował najnowszy raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany rekrutacyjne na czas od października do końca grudnia. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na IV kwartał 2023 roku, po uwzględnieniu korekty sezonowej, wynosi +17 proc., o 5 pkt. proc. więcej kdk.



fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących zwiększać zatrudnienie a odsetkiem pracodawców planujących redukcję etatów.

Wynik ten oznacza też wzrost o 17 punktów procentowych w stosunku do wskaźnika deklarowanego przez organizacje na IV kwartał 2022 roku.

Z badania wynika, że pozyskanie nowych rąk do pracy planuje 33 proc. badanych przedsiębiorstw, na konieczność redukcji etatów wskazuje 16 proc. ankietowanych firm. Niemal połowa, bo 47 proc. firm mówi o chęci pozostawienia struktury zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, a na brak decyzji wskazuje 4 proc. z nich.

"Wzrost prognozy netto zatrudnienia o 5 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym, a także o 17 punktów procentowych rok do roku to bardzo doby sygnał. W analogicznym czasie 2022 roku mieliśmy bowiem do czynienia ze swego rodzaju stagnacją rynku pracy, niepewnością, a firmy pełne obaw dość sceptycznie patrzyły w przyszłość, nie planując tym samym zbyt wielu rekrutacji. Aktualnie kontynuujemy również trend powrotu do dwucyfrowych prognoz zatrudnienia notowanych przed pandemią, co tylko potwierdza coraz lepsze nastroje polskich przedsiębiorców" - napisano w komentarzu do badania.

Te branże będą zatrudniać

Raport ManpowerGroup prezentuje prognozy zatrudnienia dla 8 sektorów rynku. Jak pokazują deklaracje ankietowanych, pracodawcy z każdej branży chcą w nadchodzących miesiącach zatrudniać nowych pracowników.

Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć kandydaci z obszaru finansów i nieruchomości (+26 proc.), energetyki i usług komunalnych (+22 proc.), a także transportu, logistyki i motoryzacji (+18 proc.).

W nieco mniejszym stopniu powiększanie zespołów planują przedsiębiorstwa sektora dóbr i usług konsumenckich (+17 proc.) oraz IT (+16 proc.).

Prognozę netto zatrudnienia na najbliższe miesiące na poziomie +14 proc. zadeklarowały firmy sektora przemysłu i surowców, a także usług komunikacyjnych. Wśród analizowanych obszarów, w najmniejszym stopniu swoje zespoły planują powiększać organizacje branży opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych (+12 proc.).

map/ gor/