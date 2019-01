Ozon: JSW może wrócić do wypłaty dywidendy już za '18; możliwa też emisja akcji

Jastrzębska Spółka Węglowa może wrócić do wypłaty dywidendy już za 2018 rok. Spółka chciałaby dokonać też nowej emisji akcji - wynika z wypowiedzi prezesa Daniela Ozon dla "Dziennika Gazety Prawnej". Do połowy 2019 roku grupa planuje zasilić inwestycyjną część funduszu stabilizacyjnego kwotą kilkuset milionów złotych.

"Spółka od 2015 r. włożyła mnóstwo energii w restrukturyzację. Wyższe ceny węgla na pewno powodują, że przyspieszają inwestycje, prace przygotowawcze i trzeba przygotować się na dekoniunkturę. Musimy produkować więcej węgla, by obniżyć koszty jednostkowe. Wyniki spółki świadczą o jej kondycji" - powiedział "DGP" prezes Daniel Ozon.

"Chciałbym, by JSW wróciła do wypłaty dywidendy już za 2018 r. i mogła dokonać nowej emisji akcji. Tak, by pozyskać pieniądze z rynku, ale zachować kontrolę Skarbu Państwa" - dodał.

Prezes poinformował, że środki funduszu stabilizacyjnego są bezpieczne. Do połowy roku grupa planuje zasilić inwestycyjną część funduszu kwotą kilkuset milionów złotych.

" (...) środki w funduszach, bo są dwa – 1,5 mld zł i 0,3 mld zł na inwestycje – są bezpieczne. Do połowy tego roku tę nogę inwestycyjną będziemy w stanie zasilić kolejną transzą kilkuset milionów złotych" - powiedział prezes JSW.

"Skracamy też terminy płatności ze 120 do 90 dni, w przypadku niektórych dostawców chcemy je skrócić jeszcze bardziej, co w krótkim okresie pogorszy przepływy. Ale jeśli fundusz inwestycyjny zostanie zwiększony, to o inwestycje jestem spokojny" - dodał.

Ozon liczy, że w tym tygodniu JSW uzyska zgodę rady nadzorczej na wydzielenie nowej kopalni Bzie-Dębina i zakup za ok. 200 mln zł Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. (PAP Biznes)

sar/ osz/